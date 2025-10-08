یک مشاور تحصیلی با تأکید بر اهمیت حیاتی ارتقای خودباوری و هوش هیجانی در دانش‌آموزان، این دو مولفه را سنگ بنای موفقیت‌های تحصیلی و رشد فردی نسل آینده دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- سوده قربانی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: «خودباوری»، همان حس اعتماد به نفس و توانایی فرد در شناخت و پذیرش نقاط قوت و ضعف خود است. 

وی تصریح کرد: "دانش‌آموزی که خود را باور دارد، در چالش‌های تحصیلی با انگیزه بیشتری رو‌به‌رو می‌شود و از شکست‌ها درس می‌گیرد. "

این مشاور تحصیلی در ادامه به تشریح نقش هوش هیجانی پرداخت و آن را شامل توانایی درک، مدیریت و ابراز هیجانات خود و همچنین درک و همدلی با هیجانات دیگران تعریف کرد. به گفته وی، دانش‌آموزان با هوش هیجانی بالا، روابط اجتماعی سالم‌تری برقرار می‌کنند، بهتر می‌توانند استرس خود را مدیریت کنند و در محیط‌های آموزشی و خانوادگی، سازگارتر و موفق‌تر عمل می‌نمایند.

سوده قربانی در بخش پایانی صحبت‌های خود، راهکار‌های عملیاتی برای تقویت این دو مولفه حیاتی را ارائه کرد. برای تقویت خودباوری بر تشویق دانش‌آموزان به تلاش و پشتکار، ارائه بازخورد‌های سازنده با تأکید بر نقاط قوت، ایجاد فرصت‌هایی برای تجربه موفقیت، و آموزش مهارت‌های حل مسئله تأکید کرد.

همچنین برای پرورش هوش هیجانی، ایجاد فضایی امن برای ابراز هیجانات، آموزش شناسایی و نام‌گذاری هیجانات، تشویق به همدلی و درک دیدگاه‌های دیگران، و آموزش راهکار‌های سالم برای مدیریت خشم و اضطراب را ضروری دانست.

قربانی در پایان خاطرنشان کرد: "سرمایه‌گذاری بر روی خودباوری و هوش هیجانی دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاری بر آینده‌ای روشن‌تر برای آنان و جامعه است. مدارس، خانواده‌ها و مربیان باید با همکاری یکدیگر، در جهت پرورش نسلی توانمند، خودآگاه و بااحساس گام بردارند. "

برچسب ها: هوش هیجانی ، خودباوری
خبرهای مرتبط
آغاز رزمایش "مهر خدمت" با حضور ۲ هزار جهادگر بسیجی در مناطق محروم خوزستان
آموزش و پرورش، مرکز ثقل تحولات کشور
توزیع ۹۰۰ بسته لوازم التحریر در هندیجان
توزیع ۱۷۰۰ بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان بهبهانی به ارزش ۲ میلیارد تومان
توزیع بسته های نوشت افزار میان دانش‌آموزان نیازمند اندیمشکی در هفته دفاع مقدس
مشاور وزیر آموزش و پرورش:
آموزش و پرورش خوزستان توانایی ارتقای آموزشی را دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روستا‌ها ظرفیتی بی‌نظیر برای تولید محصولات هویت‌محور هستند
مالکان خودرو‌های دارای چراغ زنون و نور خیره کننده در انتظار جریمه و توقیف باشند
جلوگیری از سوزاندن روزانه ۳۵ میلیون فوت‌مکعب گاز
آلودگی هوای یازده شهر خوزستان
اختصاص بیش از هزار میلیارد تومان برای نیروگاه‌های خورشیدی دهیاری‌ها
آخرین اخبار
اختصاص بیش از هزار میلیارد تومان برای نیروگاه‌های خورشیدی دهیاری‌ها
آلودگی هوای یازده شهر خوزستان
جلوگیری از سوزاندن روزانه ۳۵ میلیون فوت‌مکعب گاز
مالکان خودرو‌های دارای چراغ زنون و نور خیره کننده در انتظار جریمه و توقیف باشند
روستا‌ها ظرفیتی بی‌نظیر برای تولید محصولات هویت‌محور هستند
گشت زنی ۱۰۰ تیم از نیرو‌های پلیس راه خوزستان برای برخورد با تخلفات جاده‌ای
توزیع ۳۰ میلیارد ریال بسته معیشتی و فرهنگی در هفته انتظامی در خوزستان