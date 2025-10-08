باشگاه خبرنگاران جوان- سوده قربانی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: «خودباوری»، همان حس اعتماد به نفس و توانایی فرد در شناخت و پذیرش نقاط قوت و ضعف خود است.
وی تصریح کرد: "دانشآموزی که خود را باور دارد، در چالشهای تحصیلی با انگیزه بیشتری روبهرو میشود و از شکستها درس میگیرد. "
این مشاور تحصیلی در ادامه به تشریح نقش هوش هیجانی پرداخت و آن را شامل توانایی درک، مدیریت و ابراز هیجانات خود و همچنین درک و همدلی با هیجانات دیگران تعریف کرد. به گفته وی، دانشآموزان با هوش هیجانی بالا، روابط اجتماعی سالمتری برقرار میکنند، بهتر میتوانند استرس خود را مدیریت کنند و در محیطهای آموزشی و خانوادگی، سازگارتر و موفقتر عمل مینمایند.
سوده قربانی در بخش پایانی صحبتهای خود، راهکارهای عملیاتی برای تقویت این دو مولفه حیاتی را ارائه کرد. برای تقویت خودباوری بر تشویق دانشآموزان به تلاش و پشتکار، ارائه بازخوردهای سازنده با تأکید بر نقاط قوت، ایجاد فرصتهایی برای تجربه موفقیت، و آموزش مهارتهای حل مسئله تأکید کرد.
همچنین برای پرورش هوش هیجانی، ایجاد فضایی امن برای ابراز هیجانات، آموزش شناسایی و نامگذاری هیجانات، تشویق به همدلی و درک دیدگاههای دیگران، و آموزش راهکارهای سالم برای مدیریت خشم و اضطراب را ضروری دانست.
قربانی در پایان خاطرنشان کرد: "سرمایهگذاری بر روی خودباوری و هوش هیجانی دانشآموزان، سرمایهگذاری بر آیندهای روشنتر برای آنان و جامعه است. مدارس، خانوادهها و مربیان باید با همکاری یکدیگر، در جهت پرورش نسلی توانمند، خودآگاه و بااحساس گام بردارند. "