جنبش حماس امروز چهارشنبه اعلام کرد که هیات این جنبش در مذاکرات شرم الشیخ با مثبت‌اندیشی و مسئولیت‌پذیری برای تکمیل توافق عمل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش مقاومت اسلامی (حماس) امروز چهارشنبه تاکید کرد که هیات این جنبش در شرم الشیخ، مثبت اندیشی و مسئولیت پذیری لازم برای دستیابی به پیشرفت مورد نیاز و تکمیل توافق را ارائه داد.

این جنبش اعلام کرد که میانجیگران تلاش زیادی برای رفع هرگونه مانعی برای اجرای آتش بس انجام می‌دهند و روحیه خوش بینی در میان همه غالب است.

حماس تاکید کرد: مذاکرات بر سازوکار‌های اجرای پایان جنگ، خروج نیرو‌های اشغالگر از نوار غزه و تبادل اسرا متمرکز بود و امروز، فهرست اسرایی که قرار است آزاد شوند، طبق معیار‌ها و تعداد توافق شده، مبادله شد.

پیش از این گزارش‌هایی منتشر شد که حاکی از آن است جنبش حماس در چارچوب توافق آزادی اسرا، خواستار تحویل پیکر یحیی سنوار و برادرش محمد سنوار (که او نیز پس از به دست گرفتن رهبری جنبش در نوار غزه شهید شد) شده است.

در راستای همین مذاکرات جرد کوشنر و استیو ویتکاف، دو مشاور ارشد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز چهارشنبه وارد شهر شرم الشیخ شدند. مذاکرات بین رژیم تروریستی اسرائیل و حماس بر سر طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای آزادی همه اسرا و پایان دادن به نسل‌کشی غزه توسط رژیم تروریستی، در این شهر ادامه دارد.

منبع: الجزیره

