عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: ممنوعیت واردات ۴۵ روز پس از فصل برداشت و کمبود عرضه منجر به افزایش قیمت برنج پاکستانی ۲ برابر نرخ مصوب در بازار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر آقاجانیان عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: مسئولان ۴۵ روز پس از فصل برداشت ممنوعیت واردات ایجاد کردند که همین امر منجر به کمبود عرضه برنج خارجی و افزایش افسار گسیخته قیمت شد.

وی قیمت مصوب هرکیلو برنج هندی را ۶۰ هزارتومان و برنج پاکستانی ۸۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر برنج هندی در مغازه و فروشگاه ها وجود ندارد یا بالاتر از نرخ مصوب عرضه می شود، همچنین هرکیلو برنج پاکستانی با نرخ ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزارتومان توزیع می شود.

آقاجانیان درباره آخرین وضعیت بازار برنج ایرانی بیان کرد: اکنون ۸۰ درصد برنج در دست کشاورزان است و با وجود قیمت معقول خرید، در فروش مقاومت می کنند.

عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ادامه داد: طی ماه های اردیبهشت و خرداد، برنج در کارخانه ها موجود نبود که همین امر منجر به افزایش قیمت شد، اما در شرایط کنونی کارخانه ها مملو از برنج است.

وی آمار نادرست تولید را از علل اصلی نوسان قیمت برنج در بازار اعلام کرد و افزود: براساس اعلام وزارت جهاد سال گذشته ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن و مرکز آمار یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن برنج تولید شد که در نهایت اختلاف ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزارتنی و برنامه ریزی مسئولان وزارت جهاد و صمت برپایه آمار ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن منجر به کسری و نوسان قیمت  در بازار شد، درحالیکه اگر مسئولان بدنبال تنظیم بازار هستند، از این رو باید برنج با کیفیت وارد کنند تا در ماه های آتی بازار دچار التهاب نشود.

عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون تخلفات حوزه برنج گفت: تخلفات در هر صنفی وجود دارد و نمی توان گفت که آمار تخلفات در حوزه برنج صفر است، اما عمده تخلفات توسط واسطه های فاقد پروانه و مجوز شکل می‌گیرد، درحالیکه اگر تولید برنج به سمت برند سازی ببریم به طوریکه زنجیره ای ایجاد شود که توزیع توسط افراد دارای پروانه صورت بگیرد شاهد این تخلفات نخواهیم‌بود.

