رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائمشهر از جریمه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی موتورسیکلت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - حسن جورسرا رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائمشهر گفت: پرونده قاچاق موتور سیکلت سنگین به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان قائمشهر رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا و تحویل آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائمشهر گفت: ماموران پلیس آگاهی، یک دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، موتورسیکلت قاچاق
خبرهای مرتبط
ترمز موتور سیکلت قاچاق کشیده شد
جریمه، تاوان نگهداری موتورسیکلت قاچاق
کشف موتور سنگین‌های ۴۰ میلیاردی قاچاق در سوادکوه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادامه برخورد قانونی با متخلفان تغییر کاربری؛ ۶۶ فقره حکم قلع و قمع در ساری اجرا شد
راهیابی ۳۰ مازندرانی به مسابقات کشوری قرآن کریم اوقاف
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در پایان هفته شمال
پیکار دختران ووشوکار مازندران در بابلسر
آخرین اخبار
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در پایان هفته شمال
پیکار دختران ووشوکار مازندران در بابلسر
ادامه برخورد قانونی با متخلفان تغییر کاربری؛ ۶۶ فقره حکم قلع و قمع در ساری اجرا شد
راهیابی ۳۰ مازندرانی به مسابقات کشوری قرآن کریم اوقاف
پیکار دختران ووشوکار مازندران در بابلسر
پیش‌بینی برداشت ۶۵ هزار و ۵۰۰ تن مرکبات از باغ‌های آمل
سفر معنوی، فرهنگی و ورزشی رسانه ورزش به مشهد مقدس