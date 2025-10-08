رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائمشهر از جریمه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی موتورسیکلت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - حسن جورسرا رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائمشهر گفت: پرونده قاچاق موتور سیکلت سنگین به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان قائمشهر رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا و تحویل آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائمشهر گفت: ماموران پلیس آگاهی، یک دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.