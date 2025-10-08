باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام و المسلمین سید رمضان موسوی مقدم در همایش فصلی معاونین و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به تاکید روایت‌های دینی و اسلامی بر اهمیت موضوع پیگیری و مدیریت زمان، اظهار کرد: اگر زمان از دست برود قابل برگشت نیست، زمان نقش مهمی در اتفاقات جاری و ساری در دنیای امروز دارد.

وی با اشاره به تحولات عصر جدید در حوزه علم و فناوری، تصریح کرد: نباید از گذر زمان غافل شد و باید پیگیری در امور داشت، همچنین زمان‌شناسی به‌موقع در کار‌ها داشت، زیرا قرن ۲۱ عصری مبتنی بر اهمیت زمان است.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تحولات دنیای امروز و شرایط جنگی در منطقه، گفت: ما اهداف بزرگی داریم که برای تحقق آن تلاش و مقاومت می‌کنیم، جنگ با استکبار را ادامه می‌دهیم تا پرچم حق برافراشته و ارزش‌های انسانی حفظ شود، سرانجام حق بر باطل پیروز خواهد بود و سرنوشت بشریت مختوم به این موضوع خواهد بود.

موسوی مقدم با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مراسم چهلم شهدای اقتدار و دیدار با خانواده این شهدا، گفت: ایشان بر حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید داشتند، همچنین رهبر معظم انقلاب در این دیدار بر پیشرفت علمی توسط نخبگان کشور تاکید کردند.

نمایند ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در این همایش ضمن توصیه به معاونین و مدیران بنیاد بر عدم اسراف بر ارتقای بنیه دینی و مذهبی کارکنان بنیاد تاکید و خاطرنشان‌کرد: کار‌ها باید بر اساس اخلاص و ایمان باشد و به همان میزان که اخلاص باشد، برکت کار‌ها بیشتر می‌شود و بهره‌وری افزایش می‌یابد.

منبع: بنیاد شهید و امور ایثارگران