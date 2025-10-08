معاون سیاسی وزیر امور خارجه در دیدار سفرا و روسای نمایندگی‌های اروپایی ادعا‌های مطرح‌شده راجع به موضوع موشکی ایران را دخالت آشکار در امور ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - متعاقب طرح ادعا‌های مداخله‌جویانه در بیانیه مشترک وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپایی، از جمله حمایت از ادعای بی‌اساس راجع به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، مداخله در موضوعات دفاعی ایران و نیز ادعا‌های کذب در خصوص موضوع هسته‌ای ایران، سفرا و روسای نمایندگی‌های کشور‌های عضو اتحادیه اروپا توسط مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه احضار شدند و مراتب اعتراض شدید ایران به آنها ابلاغ گردید.

تخت روانچی با تأکید بر حاکمیت بلامنازع و همیشگی ایران بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به‌عنوان بخش لاینفک قلمروی تحت حاکمیت ایران، حمایت اتحادیه اروپایی از ادعای بی‌اساس یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در خصوص این جزایر را ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها دانست و موضع‌گیری سیاسی و غرض‌ورزانه اتحادیه اروپایی را قویا محکوم کرد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه ادعا‌های مطرح‌شده راجع به موضوع موشکی ایران را دخالت آشکار در امور ایران دانست و با مردود دانستن روایت‌های خلاف واقع و اغراق‌آمیز در مورد برنامه موشکی ایران تاکید کرد توانمندی‌های دفاعی بومی ایران از جمله توانمندی موشکی آن، جزئی از حق ذاتی ایران برای دفاع از خود بوده و تضمین‌کننده ثبات و امنیت منطقه‌ای است.

تخت روانچی با انتقاد شدید از بدعهدی، ناکارآمدی و سوء نیت سه کشور اروپایی عضو برجام در روند‌های دیپلماتیک مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران، تصریح کرد: اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام به همراه فرانسه، آلمان و انگلیس علاوه بر قصور در ایفای تعهداتشان طبق برجام، با سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام موجب اخلال و بن‌بست در دیپلماسی شدند و بنابراین بهتر است به جای تکرار ادعا‌های کلیشه‌ای و مطلقا کذب راجع به برنامه هسته‌ای ایران پاسخگوی عملکرد مخرب خود باشند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
این جاسوسهای آشغال رو از ایران بندازید بیرون.
بودن اینا جز خسارت محض واسه ما چیزی نداره...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
سفرای انگلس ‌وفرانسه والمان را اخراج وسفارت انگلیس را مصادره کنید بجای مصادره ساختمان وزارت نفت درلندن ودادن به امارات
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
کمترین کار اخراج سفیران سه کشور اروپایی هست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
این کثافت ها و جاسوس ها رو بیرون بیندازید
۰
۱
پاسخ دادن
