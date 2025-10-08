نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد که در پی شکایتی از سوی یک سازمان حقوقی به دیوان کیفری بین‌المللی، او با اتهام همدستی در نسل‌کشی در غزه مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که او به همراه آنتونیو تایانی (وزیر امور خارجه) و گوییدو کروزتو (وزیر دفاع) در چارچوب شکایتی که یک سازمان حقوقی فلسطینی به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) ارائه داده است، با اتهام همدستی در نسل‌کشی در غزه مواجه هستند.

نخست‌وزیر ایتالیا همچنین اظهار داشت که به باور او، روبرتو سینگولانی، رئیس گروه دفاعی لئوناردو، نیز مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. وی افزود: فکر نمی‌کنم مورد دیگری مانند این در جهان یا در تاریخ وجود داشته باشد. 

در پاسخ به اظهارات او، سخنگوی شرکت لئوناردو گفت که سینگولانی قبلا موضع شرکت را در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ای در ماه گذشته بیان کرده و در آن تلویح به دخالت شرکت در نسل‌کشی را جعل اتهامی بسیار خطرناک توصیف کرده بود.

این شکایت توسط گروه وکلا و حقوقدانان حامی فلسطین تنظیم شده و نزدیک به ۵۰ نفر از اساتید حقوق، وکلا و شخصیت‌های عمومی آن را امضا کرده‌اند.

در متن شکایت آمده است که دولت ایتالیا با حمایت خود از رژیم تروریستی اسرائیل، به ویژه با تامین سلاح‌های مرگبار، خود را شریک در نسل‌کشی جاری، جرایم جدی جنگی و جنایات علیه بشریت که علیه مردم فلسطین ارتکاب می‌شود، قرار داده است. امضاکنندگان از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته‌اند که امکان آغاز یک تحقیق رسمی بر اساس شکایت آنها را ارزیابی کند.

طی هفته گذشته، ایتالیا شاهد تظاهرات بی‌سابقه‌ای بود که صد‌ها هزار نفر در اعتراض به عملیات نسل‌کشی در غزه به خیابان‌ها آمدند و انتقادات زیادی را متوجه ملونی کردند.

دولت راست‌گرای ملونی، که قویا حامی رژیم تروریستی اسرائیل است، اخیرا موضع خود را از آنچه آن را حمله نامتناسب  به غزه خوانده، کمی دور کرده است، اما هیچ‌گونه روابط تجاری یا دیپلماتیک با این رژیم تروریستی را قطع نکرده و دولت فلسطین را نیز به رسمیت نشناخته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نخست وزیر ایتالیا ، نسل کشی ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
نوبتی شدن استفاده از ماسک اکسیژن نوزادان در غزه
شرط حماس برای تحویل پیکر «یحیی سنوار» در ازای آزادی اسرا
کشور‌های عربی در صورت پایان جنگ به توافق صلح با اسرائیل می‌پیوندند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
شک نکنید حتما شریک بوده
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
اگر از روز ازل دیکتاتور ها مثل شارون و مابقی محاکمه میشدند و به جزای اعمال خبیث و شیطانی شون میپرداختند
درس عبرتی برای بقیه دیکتاتورها میشدند
ولی همشون قسر در رفتند
تمام سران اروپایی و ترامپ و سران رزیم تروریستی و جعلی صهیونیست باید بخاطر نسل کشی و جنایت جنگی محاکمه شوند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
همه سران غرب با نتانیاهو شریک جرم هستند
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
حتی عربهای بی وجدان
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
آخرین اخبار
بازسازی بناهای تاریخی پس از زلزله هرات
قهرمانی بدنساز افغانستانی در فنلاند؛ کسب دو مدال طلا و جواز حضور در مسابقات جهانی
تخلیه قدیمی ترین اردوگاه پناهجویان در پاکستان؛ چترال بسته شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند
رشد کم اقتصادی همزمان با فقر و آوارگی فزاینده در افغانستان
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
نخست‌وزیر مستعفی فرانسه از معرفی قریب‌الوقوع جانشین خود خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
پارلمان آلمان برنامه «شهروندی سریع» مهاجران را لغو کرد
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
توافق تسریع اجرای پروژه انتقال برق تاپ در دیدار کابل
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
منابع فلسطینی: مذاکرات آتش‌بس غزه وارد مرحله نهایی شده است
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
لولو، خالد، هند و عمر؛ کودکانی که صدای خنده‌شان در میان ویرانه‌های غزه گم شد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
فرمان رئیس طالبان؛ انتقال اجباری خانواده‌های مقامات از خارج به افغانستان
زمین‌لرزه ۴.۴ ریشتری ننگرهار را لرزاند
توافق افغانستان و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به سه میلیارد دلار
وزیر جهاد کشاورزی ایران به‌زودی به افغانستان سفر می‌کند + فیلم
فشار آمریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از ایران و روسیه
سرنگونی کابینه نتانیاهو کلید خورد
طرح تجهیز اوکراین به تاماهاوک؛ اعتراف پنهان غرب به پیروزی روسیه
جهاد اسلامی: مبادله اسرا در روز‌های آینده ممکن است