باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که او به همراه آنتونیو تایانی (وزیر امور خارجه) و گوییدو کروزتو (وزیر دفاع) در چارچوب شکایتی که یک سازمان حقوقی فلسطینی به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) ارائه داده است، با اتهام همدستی در نسلکشی در غزه مواجه هستند.
نخستوزیر ایتالیا همچنین اظهار داشت که به باور او، روبرتو سینگولانی، رئیس گروه دفاعی لئوناردو، نیز مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. وی افزود: فکر نمیکنم مورد دیگری مانند این در جهان یا در تاریخ وجود داشته باشد.
در پاسخ به اظهارات او، سخنگوی شرکت لئوناردو گفت که سینگولانی قبلا موضع شرکت را در مصاحبهای با روزنامهای در ماه گذشته بیان کرده و در آن تلویح به دخالت شرکت در نسلکشی را جعل اتهامی بسیار خطرناک توصیف کرده بود.
این شکایت توسط گروه وکلا و حقوقدانان حامی فلسطین تنظیم شده و نزدیک به ۵۰ نفر از اساتید حقوق، وکلا و شخصیتهای عمومی آن را امضا کردهاند.
در متن شکایت آمده است که دولت ایتالیا با حمایت خود از رژیم تروریستی اسرائیل، به ویژه با تامین سلاحهای مرگبار، خود را شریک در نسلکشی جاری، جرایم جدی جنگی و جنایات علیه بشریت که علیه مردم فلسطین ارتکاب میشود، قرار داده است. امضاکنندگان از دیوان کیفری بینالمللی خواستهاند که امکان آغاز یک تحقیق رسمی بر اساس شکایت آنها را ارزیابی کند.
طی هفته گذشته، ایتالیا شاهد تظاهرات بیسابقهای بود که صدها هزار نفر در اعتراض به عملیات نسلکشی در غزه به خیابانها آمدند و انتقادات زیادی را متوجه ملونی کردند.
دولت راستگرای ملونی، که قویا حامی رژیم تروریستی اسرائیل است، اخیرا موضع خود را از آنچه آن را حمله نامتناسب به غزه خوانده، کمی دور کرده است، اما هیچگونه روابط تجاری یا دیپلماتیک با این رژیم تروریستی را قطع نکرده و دولت فلسطین را نیز به رسمیت نشناخته است.
منبع: الجزیره