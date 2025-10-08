سرپرست معاونت هنری وزارت ارشاد از برنامه‌های جدید این معاونت شامل برپایی کنسرت همایون شجریان، بازسازی تئاتر شهر و تقویت نشاط اجتماعی در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدمهدی احمدی، مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اولویت‌های این معاونت در آغاز دوره مسئولیت خود گفت: ما در معاونت هنری قصد برنامه‌ریزی در دو مقطع را داریم. یک مقطع کوتاه مدت است؛ چون با برپایی و ساماندهی جشنواره‌ها مواجه هستیم. تاکید ما این است که نوآوری در جشنواره‌ها حاکم باشد. به عبارتی در جشنواره تئاتر، موسیقی، هنر‌های تجسمی و... مردم و هنرمندان احساس کنند با اتفاق جدیدی مواجه هستند.

احمدی ادامه داد: از طرفی، به دنبال راه‌اندازی هنرستان هنر‌های زیبا برای جذب استعداد‌های هنری در استان‌ها هستیم. در حال حاضر، حدود ۶۴ هنرستان زیر مجموعه وزارت ارشاد در سراسر کشور با بیش از ۱۰ هزار هنرجو در حال فعالیت است. 

مشاور وزیر ارشاد با اشاره به ظاهر نامناسب تئاتر شهر و ساماندهی آن گفت: تئاتر شهر همیشه برند یک شهر است؛ بنابراین هم باید به لحاظ محتوایی و هم ظاهری قوی باشد. با عنایت وزیر ارشاد ظاهر تئاتر شهر در حال انجام اصلاحاتی است. اکنون بازسازی آن شروع شده و به لحاظ محتوایی هم تاکید کرده‌ام که سعی شود از نمایش‌های بسیار قوی استفاده شود، تا برند تئاتر شهر حفظ شود. امیدوارم در کوتاه مدت و دراز مدت شاهد این تغییرات باشیم.

سرپرست معاونت هنری وزارت ارشاد درباره اهمیت انسجام اجتماعی و امید آفرینی در سطح کشور و تمهیدات وزارت ارشاد برای برپایی کنسرت‌ها گفت: دولت، رئیس جمهور و وزیر ارشاد به انسجام ملی و نشاط اجتماعی به عنوان یک اصل نگاه می‌کنند. اکنون دولت به دلیل پیروزی ورزشکاران جشن ملی را اعلام می‌کند، که در سراسر کشور نشاط ایجاد شود. ما برنامه‌های فرهنگی - هنری را تشویق خواهیم کرد و در پارک‌ها برنامه‌های موسیقی و تئاتر‌های خیابانی برپا می‌کنیم. به هر حال، ما شرایط را برای هنرمندانی که قصد نمایش هنر و نشاط اجتماعی دارند، فراهم می‌کنیم.

احمدی درباره آخرین وضعیت برگزاری کنسرت همایون شجریان گفت: ان‌شاء‌الله هر زمان که ایشان از سفر بازگشتند، ما در خدمتشان خواهیم بود. امیدواریم با مساعد ایشان مردم بتوانند از فضای هنری آقای شجریان بهره‌مند شوند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۲
در انتظار بررسی: ۴
United States of America
جانباز جنگ
۲۱:۴۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
ایکاش این همایون یک سر سوزن غیرت پدرش داشت
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
گرانی درست کنید من پدر له شدم
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
ما نون نداریم بخوریم ولی دغدغه بعضی از ما اینه که کنسرت کجا اجرا بشه
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
خیلی جالبه، یه وزرات خونه دغدغه مهمش شده برگزاری یه کنسرت که هیات دولت و صحبت سخنگو هم کشیده میشه و ...
واقعا امورات مورد نیاز عموم مردم فقط این یه مورده؟!!!
آدم یاد موضوع حضور خانم ها در استادیوم های فوتبال میافته که ظاهرا مشکل مهم بعضی ها این مورد بود...نمیدونم بررسب شده که این حضور چقدر مفید و موثر و یا مضر بوده و ...
حاشیه ها جای اصل رو گرفته دیروز اون امروز این خدا به فردامون رحم کنه!!!
واقعا که....
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
رفت لس آنجلس
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
داروهای من گیر نمیاد باید چیکار کنم
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
خودتون با کنسرت مسخره نکنید، مردم اقتصاد خوب میخوان
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
اقتصاد خوب که گیرت نمیاد حداقل فضای اجتماعی طالبانی کمی ازاد کنند بد نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
با این جور برنامه ها وفاق در کشور ایجاد نمیشه بلکه نفاق صورت خودش را نشان می دهد
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
یعنی یک وزارتخانه دربست در اختیار برگزاری کنسرت شجریان!!!!!!!!!!!
پس رسیدگی به معیشت مردم و تورم و مسکن و ازدواج جوانان وشغل برای جوانان و.....چی شد؟؟؟؟؟؟؟
شجریان نون وآب می شه برا ی مردم؟؟؟؟؟؟؟
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
آخ جون
۹
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
حالا همه گرفتاریهای ملت رفع شده
فقط مونده شجریان بخونه!!!!!!!!!
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
حضرت مهدی (عج) :

من که زمین را از عدالت لبریز می کنم
چنان که از ستم آکنده است.

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
بفکر معیشت بودن خداپسندانه تره یا کنسرت...
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
عالیه البته با حفظ شئونات اسلامی
۷
۱
پاسخ دادن
