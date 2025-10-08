باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدمهدی احمدی، مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اولویتهای این معاونت در آغاز دوره مسئولیت خود گفت: ما در معاونت هنری قصد برنامهریزی در دو مقطع را داریم. یک مقطع کوتاه مدت است؛ چون با برپایی و ساماندهی جشنوارهها مواجه هستیم. تاکید ما این است که نوآوری در جشنوارهها حاکم باشد. به عبارتی در جشنواره تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و... مردم و هنرمندان احساس کنند با اتفاق جدیدی مواجه هستند.
احمدی ادامه داد: از طرفی، به دنبال راهاندازی هنرستان هنرهای زیبا برای جذب استعدادهای هنری در استانها هستیم. در حال حاضر، حدود ۶۴ هنرستان زیر مجموعه وزارت ارشاد در سراسر کشور با بیش از ۱۰ هزار هنرجو در حال فعالیت است.
مشاور وزیر ارشاد با اشاره به ظاهر نامناسب تئاتر شهر و ساماندهی آن گفت: تئاتر شهر همیشه برند یک شهر است؛ بنابراین هم باید به لحاظ محتوایی و هم ظاهری قوی باشد. با عنایت وزیر ارشاد ظاهر تئاتر شهر در حال انجام اصلاحاتی است. اکنون بازسازی آن شروع شده و به لحاظ محتوایی هم تاکید کردهام که سعی شود از نمایشهای بسیار قوی استفاده شود، تا برند تئاتر شهر حفظ شود. امیدوارم در کوتاه مدت و دراز مدت شاهد این تغییرات باشیم.
سرپرست معاونت هنری وزارت ارشاد درباره اهمیت انسجام اجتماعی و امید آفرینی در سطح کشور و تمهیدات وزارت ارشاد برای برپایی کنسرتها گفت: دولت، رئیس جمهور و وزیر ارشاد به انسجام ملی و نشاط اجتماعی به عنوان یک اصل نگاه میکنند. اکنون دولت به دلیل پیروزی ورزشکاران جشن ملی را اعلام میکند، که در سراسر کشور نشاط ایجاد شود. ما برنامههای فرهنگی - هنری را تشویق خواهیم کرد و در پارکها برنامههای موسیقی و تئاترهای خیابانی برپا میکنیم. به هر حال، ما شرایط را برای هنرمندانی که قصد نمایش هنر و نشاط اجتماعی دارند، فراهم میکنیم.
احمدی درباره آخرین وضعیت برگزاری کنسرت همایون شجریان گفت: انشاءالله هر زمان که ایشان از سفر بازگشتند، ما در خدمتشان خواهیم بود. امیدواریم با مساعد ایشان مردم بتوانند از فضای هنری آقای شجریان بهرهمند شوند.