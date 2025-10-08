باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تقابل دریایی ایران با دشمنان چگونه خواهد بود؟ + فیلم

اگر جنگی بین ایران و دشمنان در عرصه دریایی رخ دهد، این نبرد نه در خلیج فارس بلکه در آب‌های آزاد خواهد بود چرا که در خلیج فارس قادر به مقابله با نیروی دریایی سپاه نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستندی کوتاه از توانمندی های آفندی و پدافندی نیروی دریایی ایران در مواجهه با دشمنان متخاصمی همچون آمریکا که در خلیج فارس و آب های آزاد حضور دارند.

مطالب مرتبط
تقابل دریایی ایران با دشمنان چگونه خواهد بود؟ + فیلم
young journalists club

انتشار تصاویر پایگاه زیرزمینی پهپاد‌های رصدگر نیروی دریایی سپاه + فیلم

تقابل دریایی ایران با دشمنان چگونه خواهد بود؟ + فیلم
young journalists club

جرقه توانمندی نیروی دریایی سپاه از جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس + فیلم

تقابل دریایی ایران با دشمنان چگونه خواهد بود؟ + فیلم
young journalists club

تصاویر رهگیری شناور‌های فرا منطقه‌ای در خلیج فارس توسط پهپاد‌های سپاه

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایت این روزهای زندان زنان قرچک + فیلم
۳۰۳۵

روایت این روزهای زندان زنان قرچک + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
لحظات نفس‌گیر نجات جوان اردبیلی توسط پلیس + فیلم
۱۴۲۱

لحظات نفس‌گیر نجات جوان اردبیلی توسط پلیس + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
بمباران مواضع دشمن فرضی توسط جنگنده‌های سوخو ۳۰ ونزوئلا + فیلم
۸۶۵

بمباران مواضع دشمن فرضی توسط جنگنده‌های سوخو ۳۰ ونزوئلا + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
برای ۷۳۱ روزی که کودکی نکردند + فیلم
۸۵۶

برای ۷۳۱ روزی که کودکی نکردند + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
ایران در جمع ۱۰ کشور دارای چرخه کامل پرتاب ماهواره جهان + فیلم
۵۳۶

ایران در جمع ۱۰ کشور دارای چرخه کامل پرتاب ماهواره جهان + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
ماتوجنگ ۱۲ روزه تامکتهامون هم جرات پرواز نداشتن بع میگید ناو شهید باقری میتونه با پرواز بالگرد و پهباد دریارو نا امن کنه براشون؟
موشکهای تاماهاوک و ردیاب تا آخرین لحظه میتونی ردیابی کنه و ناو رو از کار بندازه. از طرفی همه میدونن دلیل این رجز خوانی و افشای تاکتیک نظامی چیه. فقط ترساندن آمریکا از حمله به ایران. البته شاید تاکتیک اصلی چیز دیگری است و این ویدیو گمراه کننده برای دشمن باشد ان شاءالله
۰
۱
پاسخ دادن