تقابل دریایی ایران با دشمنان چگونه خواهد بود؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f\u06cc \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u0622\u0641\u0646\u062f\u06cc \u0648 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f\u06cc \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647\u0647 \u0628\u0627 \u062f\u0634\u0645\u0646\u0627\u0646 \u0645\u062a\u062e\u0627\u0635\u0645\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0648\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062e\u0644\u06cc\u062c \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0648 \u0622\u0628 \u0647\u0627\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n
موشکهای تاماهاوک و ردیاب تا آخرین لحظه میتونی ردیابی کنه و ناو رو از کار بندازه. از طرفی همه میدونن دلیل این رجز خوانی و افشای تاکتیک نظامی چیه. فقط ترساندن آمریکا از حمله به ایران. البته شاید تاکتیک اصلی چیز دیگری است و این ویدیو گمراه کننده برای دشمن باشد ان شاءالله