باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته نیروی انتظامی مراسم عطر افشانی گلزار شهدای شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین دکتر گلدوست امام جمعه شهرستان، سرهنگ عبادی فرمانده سپاه ناحیه هریس، سرهنگ زاهد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان هریس ونیرو‌های نظامی و انتظامی، برادری معاون سیاسی و امنیتی فرماندار هریس، حبیبی حراست محترم فرمانداری و جمعی از اعضای شورای اداری و شورای تامین

شهرستان هریس حضور داشتند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

