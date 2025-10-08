باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر، در نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران پیرامون حادثه سقوط بالگرد و وضعیت تجهیزات جمعیت، توضیحات جامعی ارائه داد.
او با اشاره به روند بهبود وضعیت تجهیزات زیستی و امدادی گفت: با کمک سازمان برنامه و بودجه و خریدهای انجامشده، نگرانیها در زمینه تجهیزات به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اکنون استان یا شهری نداریم که از نظر تجهیزات و اقلام زیستی در مضیقه باشد، هرچند هنوز به وضعیت ایدهآل نرسیدهایم، اما شرایط نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است و اقلام مورد نیاز داخل انبارها موجود است.
رئیس جمعیت هلالاحمر در پاسخ به سوال درباره سقوط بالگردها اظهار داشت: بالگردها هم مانند هر وسیله دیگری ممکن است با خطرات و حوادثی مواجه شوند. همانطور که میدانید، در کالیفرنیا هم یک بالگرد سقوط کرده است. ما تمام تلاش خود را میکنیم که خدمات امدادی با کیفیت و به شکل ایمن ارائه شود، اما در عین حال این فعالیتها مخاطرات خود را دارد.
کولیوند با اشاره به شهادت تعدادی از نیروهای هلالاحمر در عملیات امداد گفت: از دست دادن هر یک از این عزیزان جبرانناپذیر است، اما ایثار و فداکاری آنها برای نجات جان دیگران ارزشمند است. به عنوان نمونه، یکی از نیروهای پروازی ما که در دزفول مشغول به خدمت بود، جان خود را برای نجات دیگران فدا کرد.
او از رسانهها و اصحاب قلم خواست تا به فداکاریهای این عزیزان بپردازند و یاد و نام آنها را زنده نگه دارند: این فداکاریها تنها برای مردم ایران بلکه در سطح بینالمللی هم مورد تقدیر قرار گرفته است و رئیس منطقه فدراسیون جهانی جمعیتهای هلالاحمر و صلیب سرخ شخصاً تسلیت و همدردی خود را اعلام کرده است.
کولیوند در ادامه گفت: به محض پایان یافتن شرایط بحرانی و جنگ، همه دست به کار خواهیم شد تا نقاط ضعف و قوت را به دقت بررسی و آسیبشناسی کنیم. تمام زحمات آموزشی و جمعآوری اطلاعات انجام شده و اکنون با شناخت دقیق نقاط ضعف، برنامهریزی لازم برای حفظ نقاط قوت و بهرهبرداری از فرصتها آغاز شده است.
وی درباره نیازمندیهای تجهیزات پس از شروع بحران افزود: با شروع شرایط ویژه، ما نیاز به تجهیزات جدید و پیشرفته داشتیم که از طریق سازمان پدافند غیرعامل و کمیته صلیب سرخ تامین شده است. تجهیزات آواربرداری پیشرفته و اقلام زیستی مورد نیاز را در اختیار داریم و در حال تقویت بیشتر این بخشها هستیم.
کولیوند تأکید کرد: هر اتفاقی که رخ میدهد، ما را با نیازها و چالشهای جدید آشنا میکند و تلاش میکنیم برنامهریزیها به گونهای باشد که پاسخگوی این نیازها باشد.
وی درباره سقوط بالگرد هلال احمر در لرستان گفت: جعبه سیاه بالگرد توسط کارشناسان مربوطه در حال بررسی است و هنوز نمیتوان درباره علت این اتفاق تلخ نظری داد.
وی همچنین به وضعیت بالگردهای امدادی اشاره کرد: در حال حاضر ۲۲ بالگرد عملیاتی داریم که تیم پروازی مجرب آنها را هدایت میکند. قطعات برخی بالگردها نیاز به تعویض دارد و این فرایند تعمیر و نوسازی به صورت منظم انجام میشود تا امنیت و کیفیت خدمات حفظ شود.
رئیس جمعیت هلالاحمر در پایان از تلاشهای همه کارکنان، نیروهای داوطلب و متخصصین قدردانی کرد و گفت: در تاریخ انقلاب اسلامی، هیچ دورهای به اندازه این روزها از نظر تجهیزات، آموزشها، نیروی انسانی و ارتباطات پیشرفت نداشتهایم. از همه عزیزانی که در این راه همراه ما هستند، صمیمانه تشکر میکنم.