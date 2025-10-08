رئیس کمیسیون اروپا در سخنرانی خود در پارلمان اروپا هشدار داد که اتحادیه اروپا نباید در برابر آنچه آن جنگ هیبریدی روسیه خواند، منفعل باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اظهار داشت که بر اتحادیه اروپا واجب است که به جنگ هیبریدی روسیه پاسخ دهد.

وی طی سخنرانی در پارلمان اروپا در فرانسه تاکید کرد: ما نباید صرفا واکنش نشان دهیم، بلکه باید بازدارندگی ایجاد کنیم. زیرا اگر در اقدام تردید کنیم، دامنه منطقه خاکستری گسترش خواهد یافت. 

فون در لاین چهارشنبه گذشته در اجلاس سران کپنهاگ اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا به روسیه اجازه نخواهد داد که در جوامع آن تفرقه و نگرانی ایجاد کند. او اشاره کرد که اروپایی‌ها در لهستان شاهد هواپیما‌های بدون سرنشین بوده اند و با نقض حریم هوایی استونی نیز مواجه شده‌ند. 

از سوی دیگر، کمیسیون اروپا ۱۵۰ میلیارد یورو در قالب وام در اختیار کشور‌های عضو قرار داده است تا در مواجهه با روسیه، به تجهیز مجدد تسلیحاتی کمک کند.

این درحالی است که  دیک اسخوف، نخست‌وزیر هلند روز گذشته اعتراف کرد که اتحادیه اروپا هیچ مدرکی دال بر دخالت روسیه در حوادث اخیر پهپادی که چندین کشور اروپایی شاهد آن بودند، در اختیار ندارد.

منبع: النشره

