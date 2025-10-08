باشگاه خبرنگاران جوان - حیدری مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی در همایش روز روستا و عشایر در ساری، از طرح جدید این وزارتخانه برای افزایش تولید گوشت قرمز و محصولات دامی خبر داد و گفت: در صدد هستیم با اختصاص کنسانتره دامی ویژه به مناطق روستائی و عشایر کشور تولید گوشت قرمز را افزایش دهیم.
او افزود: تقریبا همه کارخانههای تولید دام و خوراک طیور کشور از تکنولوژیهای به روز دنیا برخوردارند.
در این همایش که به میزبانی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلای مازندران برگزار شد شیوههای علمی پرورش دام در مناطق روستائی و عشایری با ارائه سخنرانیهای کاربردی و تخصصی به دامپروران استان آموزش داده شد.
قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلای مازندران پارسال ۵ هزار تن خوراک دام یارانهای را در ۵۰۰ نقطه محروم استان توزیع کرد.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران