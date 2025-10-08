باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: ۲۹ هزار و ۷۲۰ نوجوان و جوان تحت حمایت این نهاد امدادی در تابستان ۱۴۰۴ در دوره‌های مهارت‌آموزی و توانمندسازی شرکت کردند.

این دوره‌ها با هدف ارتقای توان اقتصادی و پرکردن بهینه اوقات فراغت برگزار شد و طیف متنوعی از آموزش‌ها در حوزه‌های نوین مانند هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی تا رشته‌های سنتی همچون خیاطی، بافندگی، کارآفرینی، هنر و آرایشگری و... و. را دربر گرفت.

اجرای این برنامه گامی مؤثر در مسیر آماده‌سازی مددجویان برای ورود موفق به بازار کار و حرکت به سوی خودکفایی پایدار به شمار می‌رود.

منبع: کمیته امداد امام خمینی (ره)