باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: ۲۹ هزار و ۷۲۰ نوجوان و جوان تحت حمایت این نهاد امدادی در تابستان ۱۴۰۴ در دورههای مهارتآموزی و توانمندسازی شرکت کردند.
این دورهها با هدف ارتقای توان اقتصادی و پرکردن بهینه اوقات فراغت برگزار شد و طیف متنوعی از آموزشها در حوزههای نوین مانند هوش مصنوعی و برنامهنویسی تا رشتههای سنتی همچون خیاطی، بافندگی، کارآفرینی، هنر و آرایشگری و... و. را دربر گرفت.
اجرای این برنامه گامی مؤثر در مسیر آمادهسازی مددجویان برای ورود موفق به بازار کار و حرکت به سوی خودکفایی پایدار به شمار میرود.
منبع: کمیته امداد امام خمینی (ره)