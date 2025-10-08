باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: امسال ۵۶ هزار تن محصول پیارم از ۷ هزار هکتار سطح زیرکشت برداشت می‌شود.

محمدرضا شیخ زاده افزود: امسال محصول خرمای پیارم ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت با سال گذشته افزایش یافته است.

وی گفت: از هرهکتار ۸ تن خرما برداشت می‌شود.

مدیرامور باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: شهرستان حاجی آباد به علت داشتن آب و هوای گرم و خشک و قرار گرفتن در محدوده ارتفاعی، هزار و ۲۵۰ متر از سطح دریا قطب تولید پیارم در کشور است.

شیخ زاده افزود: در فصل برداشت خرمای پیارم، برای ۷ هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۵ هزار نفر به صورت غیر مستقیم فرصت شغل ایجاد می‌شود.

وی گفت:۸۰ درصد محصول برداشت شده به کشور‌های حاشیه خلیج فارس و شرق آسیا صادر می‌شود.

مدیرامور باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: صادرات این محصول حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد.

شیخ زاده افزود: خرمای پیارم بعلت کیفیت و ماندگاری بالا به شکلات طبیعی نیز معروف است.

وی گفت: این خرما در محیط باز تا یکسال و در سردخانه دو تا سه سال ماندگاری دارد.

برداشت خرمای پیارم تا اواخر آبان ادامه دارد.

سطح زیرکشت نخیلات در هرمزگان ۴۰ هزار هکتار است.

