مراسم باشکوه تشییع پیکر شهید خدمت مرکز امداد هوایی سازمان امدادونجات کاپیتان «محسن مهراب زاده» برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم باشکوه تشییع پیکر شهید خدمت مرکز امداد هوایی سازمان امدادونجات کاپیتان محسن مهراب زاده با حضورخانواده‌های معزز شهدا، مدیران ارشد جمعیت هلال احمر، کارکنان و امدادگران در سازمان امدادونجات برگزار شد.

حاضران با قرائت فاتحه و اجرای آیین‌های تشییع یاد و خاطره این شهید فداکار امداد هوایی را گرامی داشتند.

این شهید خدمت مرکز امداد هوایی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در حین انجام مأموریت امدادرسانی به بانوی کوهنورد عصر روز جمعه ۱۱ مهر در ارتفاعات اشترانکوه استان لرستان و در راه نجات جان هم‌وطنان جان خود را فدای خدمت به مردم کرد و به خیل شهدای عرصه خدمت پیوست.

منبع: سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
مرگ قهرمانانه و افتخار آمیز
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
برای یه عده انسان نادان این چنین افرادی باید قربانی بشن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد، بالگرد جدید بخرید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
روحشان شاد
۰
۰
پاسخ دادن
