بسم الله الرحمن الرحیم

زیارت اربعین بعنوان یکی از مهمترین محور‌های حیاتی فرهنگ شیعه با الهام از مکتب و فرهنگ عاشورا و به برکت ارزش‌های الهی و انسانی آن امروز به حرکت و جنبشی باشکوه و جهانی تبدیل شده و توانسته است با گذشت از تمامی مرز‌های جغرافیایی تاریخی و عقیدتی عاشقان و دلدادگان به این ارزش‌ها را از هر مرام و مسلکی از سرتاسر جهان به دور خود گرد آورد.

این رویداد بی‌نظیر را باید یک تحول هویتی دانست که دارای ظرفیت‌های عظیم -هویت ساز و فرهنگ ساز در عرصه جهانی است. راهپیمایی اربعین سفری رو به آینده است و آنچه به این سفر جغرافیایی عمق و معنایی تاریخی بخشیده تحولی است که در بصیرت زائران پدید می‌آورد که ماهیت و جوهره اصلی حرکت اربعین است.

بی شک خدمت به زائران و راهپیمایان اربعین و فراهم آوردن تمامی زیرساخت‌ها و الزامات خدمتگزاری مشارکت و همکاری در این تحول عظیم است که ما با مشقات فراوانی همراه است و بدون عشق و نیت خالصانه امکانپذیر نیست.

امید دارم این حرکت عظیم که هر سال باشکوه‌تر از سال قبل برگزار میشود زمینه ساز نزدیکی هر چه بیشتر دلها، وحدت و همگرایی ملت‌های آزاده جهان باشد و با الهام از پیام جاودانه عاشورا ما را در مسیر حق و عدالت کرامت انسانی و جامعه‌ای سرشار از محبت و همدلی یاری رساند.

لازم می‌دانم در این فرصت مناسب بار دیگر مراتب قدردانی خود را از همه دست اندرکاران اجرایی امنیتی رسانه‌ای و گروه‌های امدادی این همایش بزرگ معنوی به ویژه ستاد اربعین کشور و خدمات بی وقفه موکب داران مردم شریف استان‌های مرزی و همچنین از میزبانی و مهمان نوازی صمیمانه ملت و دولت دوست و برادر عراق در ایجاد شرایط مناسب برای حضور میلیون‌ها دلدادگان حسینی در این کشور اعلام بدارم.

همچنین از برگزار کنندگان این همایش که گامی ارزشمند در پاسداشت فرهنگ خدمت گزاری و تکریم روحیه ایثار و همبستگی است قدردانی می‌کنم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران