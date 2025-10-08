باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- امروز چهارشنبه 16 مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۸ میلیون و ۷۸۰هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ۱۱ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛