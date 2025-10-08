باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- امروز چهارشنبه 16 مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۸ میلیون و ۷۸۰هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ۱۱ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۱۲ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۲ میلیون و۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۱ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۵ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان