معاون حقوقی رئیس‌جمهوری پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون سی‌اف‌تی را فرصتی برای اقدام ایران علیه جنایات رژیم صهیونیستی در کشورمان عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر تصویب پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون سی اف تی در شرایط فعلی اظهار کرد: پیوستن ایران به این کنوانسیون کمک خواهد کرد قوه قضاییه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری دست بازتری برای تشکیل پرونده در زمینه اقدامات تروریستی علیه کشورمان و محکوم کردن دولت تروریستی اسرائیل داشته باشد.

وی افزود: همچنین از فواید دیگر پیوستن ایران به این کنوانسیون می‌تواند خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف با ورود لیست خاکستری باشد که البته در شرایط تحریمی این موضوع برای ما اهمیت ویژه‌ای ندارد.

برچسب ها: معاون حقوقی رئیس جمهور ، جنایات رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
معاون رئیس‌جمهور: خون شهدای دانش‌آموز نشانه پایداری مسیر عدالت است
دولت چهاردهم حتی در سخت‌ترین شرایط هم
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۶ مهر
آمریکا و رژیم صهیونیستی در صورت خطای محاسباتی پاسخ کوبنده‌تری خواهند گرفت
فرمانده کل سپاه: هرگونه خطای دشمنان در خلیج فارس با پاسخی قاطع مواجه می‌شود
افرادی که قصد داوطلبی در انتخابات شوراها را دارند تا ۲۷ مهر برای استعفا فرصت دارند
بررسی دوفوریتی طرح استفساریه انتخابات تناسبی شورا‌ها در مجلس
نشست هم‌اندیشی فعالان سیاسی و اقتصادی برای اجرای پروژه خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه
راهپیمایی «بشارت نصر» جمعه در سراسر کشور برگزار می‌شود
تشکیل کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی در کمیسیون امنیت ملی مجلس
طوفان‌الاقصی جدول محاسبات استکبار جهانی را برهم زد/ ملت ایران بر سر تمامیت ارضی کوچکترین مماشاتی نمی‌کند
جنگ طلب نیستیم، اما دستمان بر روی ماشه است
آخرین اخبار
انصاری: دستمان برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم اسرائیل بازتر شده است
تذکر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به مجلس در زمینه طرح استیضاح وزرا
پیام رئیس‌جمهور برای تجلیل از موکب‌داران اربعین ۱۴۰۴
واکنش پزشکیان به درخواست خبرنگاران برای برگزاری نشست خبری
عراقچی: تماسی با ویتکاف نداشته‌ام
مذاکرات دوجانبه امیر دریادار ایرانی با فرماندهان نیروی دریایی آذربایجان و قزاقستان
احضار سفرا و روسای نمایندگی‌های اروپایی به وزارت خارجه
اعلام وصول طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید در مجلس
فرمانده کل سپاه: هرگونه خطای دشمنان در خلیج فارس با پاسخی قاطع مواجه می‌شود
بررسی دوفوریتی طرح استفساریه انتخابات تناسبی شورا‌ها در مجلس
جنگ طلب نیستیم، اما دستمان بر روی ماشه است
راهپیمایی «بشارت نصر» جمعه در سراسر کشور برگزار می‌شود
افرادی که قصد داوطلبی در انتخابات شوراها را دارند تا ۲۷ مهر برای استعفا فرصت دارند
قالیباف: دولت برای انحلال یا ادغام سازمان عشایری باید به مجلس لایحه بدهد
تشکیل کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی در کمیسیون امنیت ملی مجلس
طوفان‌الاقصی جدول محاسبات استکبار جهانی را برهم زد/ ملت ایران بر سر تمامیت ارضی کوچکترین مماشاتی نمی‌کند
آمریکا و رژیم صهیونیستی در صورت خطای محاسباتی پاسخ کوبنده‌تری خواهند گرفت
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۶ مهر
نشست هم‌اندیشی فعالان سیاسی و اقتصادی برای اجرای پروژه خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه
پزشکیان: تبلیغات منفی علیه ایران مبنای واقعی ندارد
بهره‌گیری از فناوری‌های جدید به حفظ توأمان امنیت کشور و جان حافظان امنیت کمک می‌کند
تبدیل کشور‌های اسلامی به ید واحده در گرو گسترش روابط همه جانبه آنهاست
 پزشکیان: ایران آماده ارتقای همکاری‌های دوجانبه با ساحل عاج است
جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی با اسلامی؛ تولید رادیودارو متوقف نمی‌شود
آمریکایی‌ها از جنگیدن برای «جنگ‌های بی‌پایان» اسرائیل به ستوه آمده‌اند
دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان برگزار می‌شود
عارف: نمی‌توان از بار تربیت دانش آموزان شانه خالی کرد
نگاهداری: عشایر در طول تاریخ پاسداران بی‌ادعای جغرافیای ایران بوده‌اند
قدردانی سرلشکر موسوی از اقدامات صداوسیما در جنگ ۱۲روزه