باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر تصویب پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون سی اف تی در شرایط فعلی اظهار کرد: پیوستن ایران به این کنوانسیون کمک خواهد کرد قوه قضاییه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری دست بازتری برای تشکیل پرونده در زمینه اقدامات تروریستی علیه کشورمان و محکوم کردن دولت تروریستی اسرائیل داشته باشد.

وی افزود: همچنین از فواید دیگر پیوستن ایران به این کنوانسیون می‌تواند خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف با ورود لیست خاکستری باشد که البته در شرایط تحریمی این موضوع برای ما اهمیت ویژه‌ای ندارد.