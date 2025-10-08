وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل به همراه صد‌ها شهرک‌نشین تحت تدابیر شدید امنیتی، به مسجدالاقصی یورش برده و به هتک حرمت این مکان مقدس پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی امروز چهارشنبه، در شهر‌ها و مناطق کرانه باختری و قدس اشغالی دست به یک عملیات گسترده یورش و بازداشت زدند. این حملات با تعرض به شهروندان و یورش به منازل همراه بود. همزمان، شهرک‌نشینان نیز هتک حرمت خود به مسجدالاقصی در قدس اشغالی را تشدید کردند.

صد‌ها شهرک‌نشین، تحت حمایت شدید نیرو‌های اشغالگر و همزمان با دومین روز از آنچه «عید عُرش عبری» نامیده می‌شود، از سمت باب المغاربه به مسجدالاقصی یورش بردند و مناسک تلمودی تحریک‌آمیز را در محوطه‌های آن به جا آوردند.

ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل نیز صبح امروز تحت حمایت شدید پلیس اشغالگر به مسجدالاقصی یورش برد. در همین راستا، پلیس اشغالگر از صبح امروز به طور گسترده در منطقه باب الاسباط در قدس اشغالی مستقر شد.

در استان الخلیل، نیرو‌های اشغالگر بامداد امروز به اردوگاه العروب در شمال این شهر یورش بردند و پس از ضرب و شتم، ده‌ها شهروند را بازداشت کردند. آنها را در مرکز اجتماعی جوانان العروب که موقتا به مرکز تحقیق تبدیل شده بود، با دستبند و چشم‌بند، تحت تحقیقات میدانی قرار دادند و سپس آزاد کردند.

در جریان این یورش، نیرو‌های اشغالگر به سمت نمازگزارانی که از نماز صبح خارج می‌شدند، گلوله جنگی شلیک کردند، اما گزارشی از مجروح شدن افراد ثبت نشد.

در پی این حمله، بسام جبر، مدیر کل آموزش و پرورش شمال الخلیل، برای حفظ جان دانش‌آموزان، تعطیلی مدارس اردوگاه العروب، العروب الزراعی و شیوخ العروب را برای روز پنجشنبه اعلام کرد.

همچنین در الخلیل، جوانی ۲۴ ساله پس از تیراندازی نیرو‌های اشغالگر در نزدیکی دیوار حائل نژادپرستانه در شهرک ترقومیا در غرب شهر، با گلوله جنگی مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

در همین حال، نیرو‌های اشغالگر در جریان یورش به شهرک بیت امر در شمال الخلیل، محمد احمد العلامی، کودکی فلسطین، را بازداشت و یک دستگاه موتورسیکلت را مصادره کردند.

منبع: المیادین

برچسب ها: مسجدالاقصی ، ایتمار بن غفیر ، شهرک نشینان صهیونیست
