باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - علیرضا نخعی مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: روستاییان همواره مولد، تولیدگر و نقشآفرین در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور بودهاند.
وی افزود: با وجود اینکه میزان برخورداری روستاییان از خدمات عمومی کمتر از شهرنشینان است، اما تأثیر آنها بر اقتصاد کشور همواره مثبت بوده است.
توسعه زیرساختها؛ گامی مؤثر در شکوفایی اقتصاد روستا
نخعی با اشاره به پیشرفتهای صورت گرفته پس از انقلاب اسلامی در حوزه زیرساختهای روستایی اظهار داشت: روزگاری آمار خدمات زیرساختی در روستاهای کشور بسیار پایین بود، اما امروز میتوان گفت ایران از جمله کشورهایی است که از نظر شاخص خدمات زیرساختی روستایی، در وضعیت مناسبی قرار دارد.
وی افزود: برقراری اتصال میان خدمات زیرساختی با اقتصاد و تولید روستا یک ضرورت اساسی است و این خدمات باید دارای پیوست فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باشند. مدیرکل امور زیربنایی تأکید کرد: زیرساختها باید منجر به شکوفایی اقتصاد روستا، ایجاد ارزش افزوده، تولید و در نهایت ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی شوند.
توجه به ناترازیها و ضرورت برنامهریزی اقتصادمحور
نخعی ادامه داد: سیاستهای دولت بر تثبیت جمعیت و برنامهریزی برای مهاجرت معکوس به روستاها متمرکز است، چراکه توجه به ابعاد مختلف توسعه روستا میتواند از بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی شهرها بکاهد.
وی با اشاره به پوشش ۸۰ درصدی راههای مناسب و ۹۰ درصدی تأمین آب در روستاهای کشور گفت: با وجود این پیشرفتها، ناترازیهایی در حوزه آب آشامیدنی و کشاورزی وجود دارد که باید با برنامهریزی دقیق و اقتصادمحور برطرف شود.
مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی در پایان یادآور شد: تداوم سیاستهای توسعه همهجانبه روستاها و فراهمسازی پیوست اقتصادی برای خدمات زیرساختی نیازمند همکاری همه دستگاهها در چارچوب نظام حکمرانی مشارکتی است.