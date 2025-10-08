مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی گفت: با وجود پیشرفت‌های بسیار در روستاها همچنان، ناترازی‌هایی در حوزه آب آشامیدنی و کشاورزی وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقتصادمحور برطرف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - علیرضا نخعی مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری  در برنامه  رادیو اقتصاد اظهار داشت: روستاییان همواره مولد، تولیدگر و نقش‌آفرین در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور بوده‌اند.

 وی افزود: با وجود اینکه میزان برخورداری روستاییان از خدمات عمومی کمتر از شهرنشینان است، اما تأثیر آنها بر اقتصاد کشور همواره مثبت بوده است.

توسعه زیرساخت‌ها؛ گامی مؤثر در شکوفایی اقتصاد روستا

نخعی با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته پس از انقلاب اسلامی در حوزه زیرساخت‌های روستایی اظهار داشت: روزگاری آمار خدمات زیرساختی در روستا‌های کشور بسیار پایین بود، اما امروز می‌توان گفت ایران از جمله کشور‌هایی است که از نظر شاخص خدمات زیرساختی روستایی، در وضعیت مناسبی قرار دارد.

وی افزود: برقراری اتصال میان خدمات زیرساختی با اقتصاد و تولید روستا یک ضرورت اساسی است و این خدمات باید دارای پیوست فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باشند. مدیرکل امور زیربنایی تأکید کرد: زیرساخت‌ها باید منجر به شکوفایی اقتصاد روستا، ایجاد ارزش افزوده، تولید و در نهایت ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی شوند.

توجه به ناترازی‌ها و ضرورت برنامه‌ریزی اقتصادمحور

نخعی ادامه داد: سیاست‌های دولت بر تثبیت جمعیت و برنامه‌ریزی برای مهاجرت معکوس به روستا‌ها متمرکز است، چراکه توجه به ابعاد مختلف توسعه روستا می‌تواند از بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی شهر‌ها بکاهد.

وی با اشاره به پوشش ۸۰ درصدی راه‌های مناسب و ۹۰ درصدی تأمین آب در روستا‌های کشور گفت: با وجود این پیشرفت‌ها، ناترازی‌هایی در حوزه آب آشامیدنی و کشاورزی وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقتصادمحور برطرف شود.

مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی در پایان یادآور شد: تداوم سیاست‌های توسعه همه‌جانبه روستا‌ها و فراهم‌سازی پیوست اقتصادی برای خدمات زیرساختی نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها در چارچوب نظام حکمرانی مشارکتی است.

برچسب ها: روستا ، توسعه روستایی
خبرهای مرتبط
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
افتتاح ۷۵ هزار واحد مسکن حمایتی در دهه فجر/ استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در تکمیل مسکن کم‌درآمد‌ها
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قرعه کشی محصولات ایران خودرو آغاز شد
بازگشت یکی از پیشرفته‌ترین واحد‌های نیروگاهی کشور به مدار تولید به دست متخصصان داخلی
اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران درباره رای دادگاه انگلیس
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟+ عکس
تاخیر ۱۲ ساعته پرواز زاهدان- مشهد آسمان/ شرکت هواپیمایی آسمان پرواز را ابطال نمی‌کند
سامانه املاک و اسکان تنها سامانه احراز آدرس می‌شود
تعمیرات ۴ فاز پارس جنوبی با موفقیت به اتمام رسید
رشد تولید و رکوردشکنی در صادرات نفت
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۳۶ همت گذشت
الزام ادارات کل راه و شهرسازی به تکمیل اطلاعات در سامانه «سینام»
آخرین اخبار
قد دماوند کوتاه نشده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴
کاهش نرخ بیکاری در تابستان۱۴۰۴
آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن کارکنان نیروی انتظامی
جزئیات صدور کد معاملات بورسی برای خارجی‌ها در ایران اعلام شد
دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای تصویب شد
تعمیرات ۴ فاز پارس جنوبی با موفقیت به اتمام رسید
الزام ادارات کل راه و شهرسازی به تکمیل اطلاعات در سامانه «سینام»
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟+ عکس
چرا برای رفع معضل بارندگی، ابر‌ها پیوسته بارور نمی‌شوند؟
اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران درباره رای دادگاه انگلیس
قرعه کشی محصولات ایران خودرو آغاز شد
تاخیر ۱۲ ساعته پرواز زاهدان- مشهد آسمان/ شرکت هواپیمایی آسمان پرواز را ابطال نمی‌کند
بازگشت یکی از پیشرفته‌ترین واحد‌های نیروگاهی کشور به مدار تولید به دست متخصصان داخلی
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۳۶ همت گذشت
رشد تولید و رکوردشکنی در صادرات نفت
سامانه املاک و اسکان تنها سامانه احراز آدرس می‌شود
قیمت گذاری تکلیفی یارانه‌ای سوخت اصلی‌ترین چالش صنعت حمل‌ونقل
دمای هوا در نواحی شمال پایان هفته گرم می‌شود
تولید صنایع افزایش یافت/ زارعی سخنگوی وزارت صمت شد
سکه تمام در پیش فروش مرکز مبادله ۱۰۲ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان فروخته شد
بی تأثیری افزایش نرخ ارز مرکز مبادله بر توسعه صادرات+ فیلم
دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتباری سرپرستان دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه ابلاغ شد
بحران جهانی مسکن/ ۱۲۳ میلیون نفر قربانی جنگ، بی ثباتی و تغییرات اقلیمی در ۲۰۲۴
بیمه تکمیلی حوادث طبیعی آماده عرضه است
افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت مسکن در مناطق جنوب تهران+ فیلم
نرخ تعرفه مشاوران املاک تهران مشخص شد+ فیلم
دولت از دوام جامعه عشایری حمایت کند
استاندارد‌های ملی صنعت خودرو اصلاح شد