باشگاه خبرنگاران جوان - وحید اسکندری، مدیر حج و زیارت گیلان با اشاره به آغاز ثبت نام عمره مفرده از امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) ویژه اعزام به سرزمین وحی در آبان امسال گفت: دارندگان اسناد ودیعه گذاری عمره مفرده تا اولویت ۶۰۰ می‌توانند در این مرحله ثبت نام کنند.

او با بیان اینکه متقاضیان در قالب ۴ کاروان از رشت، لنگرود و شفت اعزام خواهند شد، افزود: اولین کاروان رشت ۱۱ آبان ماه و دومین کاروان از این شهر ۲۱ آبان، کاروان لنگرود ۱۶ آبان و کاروان شفت ۲۶ آبان از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تهران اعزام خواهند شد.

مدیر حج و زیارت گیلان با بیان اینکه ثبت نام از طریق سامانه حج من به نشانی my.haj.ir انجام خواهد شد، تصریح کرد: امکان مراجعه حضوری به ۵۶ دفتر خدمات زیارتی مجاز سراسر استان جهت ثبت نام نیز فراهم است.

پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ از ۲۰ مهر

اسکندری همچنین با بیان اینکه پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ از ۲۰ مهر ماه در سراسر کشور آغاز خواهد شد، به جزئیات روند این مرحله از نام نویسی اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط سازمان حج و زیارت، پیش ثبت‌نام از دارندگان قبوض حج تمتع به صورت همزمان از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۰ مهر ماه در سراسر کشور آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان ادامه خواهد داشت.

او زمان‌بندی پیش ثبت‌نام بر اساس تاریخ ودیعه گذاری را به این شرح اعلام کرد: دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۰ مهر ماه، دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۸۶ از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۳ مهر ماه و دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۶ از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۶ مهر ماه.

مدیر حج و زیارت گیلان افزود: این افراد لازم است قبل از نام‌نویسی با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل و بروز‌رسانی اطلاعات خویش اقدام کنند. همچنین در صورت مراجعه نکردن هر یک از اولویت‌های اعلام شده تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیت‌های باقیمانده از دارندگان اولویت‌های بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.

به گفته اسکندری، با توجه به برنامه پیش بینی شده؛ عملیات حج تمتع سال آینده از اوایل ماه ذی‌القعده (دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) آغاز و تا پایان ماه ذی الحجه و اوایل ماه محرم ۱۴۴۸ (اواخر خرداد ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.

او با بیان اینکه متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ می‌بایست دارای گذرنامه با حداقل اعتبار تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ باشند، تصریح کرد: زمان نام‌نویسی قطعی و انتشار لیست کاروان‌ها از طریق پایگاه خبری سازمان حج و زیارت به آدرس (www.haj.ir) و کانال رسمی در پیام رسان بله به نشانی haj_ir_iran۱۴۰۵@ متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع: روابط عمومی حج و زیارت گیلان