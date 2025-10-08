سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام‌کرد: مهلت تحویل خودرو در همه قرارداد‌های فروش باید بر اساس روز تقویمی تعیین شده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمده است: با توجه به مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، مهلت تحویل خودرو در همه قراردادهای فروش باید بر اساس روز تقویمی تعیین شده و استفاده از قید روز کاری در قراردادها مخالف آیین نامه و فاقد اعتبار حقوقی است.

لذا لطفاً مقرر فرمایید برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و پیشگیری از طرح شکایات قضایی، در قراردادهای جاری که قید روز کاری دارند موارد تحویل بر اساس روز تقویمی رعایت شده و همه قراردادهای جدید نیز صرفاً بر اساس روز تقویمی منعقد شوند.

بدیهی است مسئولیت حُسن اجرای موضوع بر عهده آن شرکت بوده و در صورت تخلف احتمالی مراتب قابل پیگیری از طریق دستگاه های ذی ربط است.

برچسب ها: قیمت خودرو ، فروش خودرو
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۴ مهر ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۰ مهر ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۳ مهر ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قرعه کشی محصولات ایران خودرو آغاز شد
بازگشت یکی از پیشرفته‌ترین واحد‌های نیروگاهی کشور به مدار تولید به دست متخصصان داخلی
اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران درباره رای دادگاه انگلیس
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟+ عکس
تاخیر ۱۲ ساعته پرواز زاهدان- مشهد آسمان/ شرکت هواپیمایی آسمان پرواز را ابطال نمی‌کند
سامانه املاک و اسکان تنها سامانه احراز آدرس می‌شود
تعمیرات ۴ فاز پارس جنوبی با موفقیت به اتمام رسید
رشد تولید و رکوردشکنی در صادرات نفت
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۳۶ همت گذشت
الزام ادارات کل راه و شهرسازی به تکمیل اطلاعات در سامانه «سینام»
آخرین اخبار
قد دماوند کوتاه نشده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴
کاهش نرخ بیکاری در تابستان۱۴۰۴
آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن کارکنان نیروی انتظامی
جزئیات صدور کد معاملات بورسی برای خارجی‌ها در ایران اعلام شد
دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای تصویب شد
تعمیرات ۴ فاز پارس جنوبی با موفقیت به اتمام رسید
الزام ادارات کل راه و شهرسازی به تکمیل اطلاعات در سامانه «سینام»
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟+ عکس
چرا برای رفع معضل بارندگی، ابر‌ها پیوسته بارور نمی‌شوند؟
اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران درباره رای دادگاه انگلیس
قرعه کشی محصولات ایران خودرو آغاز شد
تاخیر ۱۲ ساعته پرواز زاهدان- مشهد آسمان/ شرکت هواپیمایی آسمان پرواز را ابطال نمی‌کند
بازگشت یکی از پیشرفته‌ترین واحد‌های نیروگاهی کشور به مدار تولید به دست متخصصان داخلی
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۳۶ همت گذشت
رشد تولید و رکوردشکنی در صادرات نفت
سامانه املاک و اسکان تنها سامانه احراز آدرس می‌شود
قیمت گذاری تکلیفی یارانه‌ای سوخت اصلی‌ترین چالش صنعت حمل‌ونقل
دمای هوا در نواحی شمال پایان هفته گرم می‌شود
تولید صنایع افزایش یافت/ زارعی سخنگوی وزارت صمت شد
سکه تمام در پیش فروش مرکز مبادله ۱۰۲ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان فروخته شد
بی تأثیری افزایش نرخ ارز مرکز مبادله بر توسعه صادرات+ فیلم
دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتباری سرپرستان دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه ابلاغ شد
بحران جهانی مسکن/ ۱۲۳ میلیون نفر قربانی جنگ، بی ثباتی و تغییرات اقلیمی در ۲۰۲۴
بیمه تکمیلی حوادث طبیعی آماده عرضه است
افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت مسکن در مناطق جنوب تهران+ فیلم
نرخ تعرفه مشاوران املاک تهران مشخص شد+ فیلم
دولت از دوام جامعه عشایری حمایت کند
استاندارد‌های ملی صنعت خودرو اصلاح شد