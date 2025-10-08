باشگاه خبرنگاران جوان - در نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمده است: با توجه به مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، مهلت تحویل خودرو در همه قراردادهای فروش باید بر اساس روز تقویمی تعیین شده و استفاده از قید روز کاری در قراردادها مخالف آیین نامه و فاقد اعتبار حقوقی است.

لذا لطفاً مقرر فرمایید برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و پیشگیری از طرح شکایات قضایی، در قراردادهای جاری که قید روز کاری دارند موارد تحویل بر اساس روز تقویمی رعایت شده و همه قراردادهای جدید نیز صرفاً بر اساس روز تقویمی منعقد شوند.

بدیهی است مسئولیت حُسن اجرای موضوع بر عهده آن شرکت بوده و در صورت تخلف احتمالی مراتب قابل پیگیری از طریق دستگاه های ذی ربط است.