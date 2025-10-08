معاون وزیر ورزش و جوانان در حاشیه همایش مدیران و مربیان فوتبال با رسانه‌ها گفت‌و‌گو کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مورد بخث قرارداد‌های فوتبال و بازیکنان بی کیفیت گفت: ما در این باره باید به مجلس پاسخگو باشیم و وقتی قرار است پاسخگو باشیم پس باید نظارت کنیم و من این را به مدیران باشگاه‌ها نیز گفته‌ام.

اسبقیان ادامه داد: برخی نمایندگان در مورد اینکه بازیکنی پایش به توپ نخورده حرف زدند، اما آنها منظورشان روی کیفیت بازیکنان است و من با مدیرا عامل باشگاه‌ها در این مورد حرف زدم و از آنها خواستم طبق ضوابط و قانون عمل کنند و ما در مورد اجرای قانون و نظارت بر آن کوتاه نمی‌آئیم چرا که باید به مجلس پاسخگو باشیم.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، بازیکن فوتبال
مورینیو: ۵ نفر از بازیکنانم اعتماد به نفس نداشتند