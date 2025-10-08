باشگاه خبرنگاران جوان _ سجاد چهرگانی گفت: کاهش میزان جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان متاثر از دلایلی همچون وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی، گرمای شدید هوای قم در ماههای تیر و مرداد و قطعی مکرر برق که تلفات جوجهها را افزایش میداد و همچنین محدودیتی که در تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مرغداری بر اثر خروج شماری از اتباع ایجاد شد، بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: این دلایل باعث شد که جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان در ماههای تیر و مرداد از حد معمول خود کمتر شود و اثر کاهش تولید گوشت مرغ در بازار به مرور نمایان گردد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم تاکید کرد:اما اکنون با رفع نگرانیها و هیجانات ناشی از وقایع به وجود آمده و همچنین تلاش صورت گرفته در سطح ملی توسط مسئولان وزارتخانه و در استان با پیگری شخص استاندار برای تسهیل جوجهریزی و تامین نهادهها، شرایط به حالت طبیعی و عادی بازگشته و جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان در حال نزدیک شدن به میزان قبلی است.
چهرگانی گفت: اولویت سازمان جهاد کشاورزی قم، تامین امنیت غذایی مردم استان به خصوص در حوزه کالاهای اساسی است و در همین رابطه امیدواریم با تلاش صورت گرفته در حوزه تولید گوشت مرغ به زودی شاهد افزایش هرچه بیشتر عرضه و متعادل شدن بازار این محصول باشیم.
گفتنی است مهمترین راهبرد سازمان جهاد کشاورزی قم تامین امنیت غذایی مردم استان است و در همین ارتباط از هرگونه سرمایهگذاری در بخش تولید محصولات کشاورزی به خصوص افزایش ظرفیت تولید محصولات مرتبط با دام و طیور حمایت میشود.
کیفیت پرورش دام و طیور در قم بسیار خوب است و کارشناسان جهاد کشاورزی و دامپزشکی به صورت مستمر بر نحوه فعالیت دامداریها و مرغداریهای استان نظارت دارند.
بیش از ۴۰ درصد ارزشافزوده تولید بخش کشاورزی استان قم مربوط به دام و طیور میباشد که این نکته نشان میدهد سرمایهگذاری خوبی در این حوزه انجام شدهاست.
هدف فعالیتهای جهاد کشاورزی قم تأمین امنیت غذایی است، این استان بهواسطه نزدیکی به بازار پایتخت و منابع غنی ژنی در بخش دام و طیور ظرفیت خوبی دارد، همچنین در کنار سرمایهگذاری مناسبی که در بخش دام و طیور صورت گرفته، در این بخش ۱۵ هزار نفر اشتغال مستقیم و حدود ۳۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شدهاست.
بخش کشاورزی قم به عنوان متولی اصلی تامین امنیت غذایی مردم در زمینههای مختلف در سطح کشور دارای جایگاه مطلوبی است که از جمله آن میتوان به رتبه ششم در تولید گوشت ماهیان خاویاری، رتبه هفتم تولید خاویار پرورشی، رتبه دهم ماهیان زینتی، رتبه سوم در تولید مرغ تخمگذار و تخم مرغ، رتبه سوم تولید توت و رتبههای ملی دیگر در تولید سایر محصولات کشاورزی اشاره کرد.
این بخش ۶ درصد از ارزشافزوده استان قم را به خود اختصاص داده است، همچنین ۵۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در بخشهای مختلف حوزه کشاورزی قم مشغول فعالیت هستند.
میزان متوسط تولید بخش کشاورزی این استان در سال بیشاز ۸۵۰ هزار تُن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانهای است.
بیشتر بهرهبرداران بخش کشاورزی قم را روستاییان تشکیل میدهند بهنحویکه کشاورزی بهتنهایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخشهای مختلف استان را به خود اختصاص دادهاست.
منبع:روابط عمومی جهادکشاورزی قم