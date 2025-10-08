امروز در نشستی از برترین های جشنواره مالک اشتر سپاه قدس گیلان تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  سردار سرتیپ دوم «مقداد فرمانی» دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین در جشنواره مالک اشتر سپاه قدس گیلان گفت: آسایش و آرامش امروز کشور را مدیون شهدا هستیم.‌

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه گیلان ۸ هزار شهید تقدیم انقلاب و نظام کرد ، گفت : همه شهدا با ایمان ، اخلاص و ولایتمداری از ویژگی های بارز شهدا بود.

وی با بیان اینکه دفاع جبهه حق علیه باطل از دیر باز تاکنون وجود داشت و اکنون نیز ادامه دارد، تصریح کرد:  درحمایت از فلسطین ایران در  صف اول دنیا قرار دارد . 

تجلیل از برگزیدگان جشنواره مالک اشتر سپاه قدس گیلان+ تصاویر

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین افزود: بنای انقلاب اسلامی یک نگاه تمدنی بود ،  امروز بسیج  و دولت سازی در محلات در شکل گیری این تمدن نوین اسلامی نقش به سزایی دارد.


سردار  حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان در این نشست  گفت :  برگزیدگان جشنواره مالک اشتر بر اساس تلاش ها و فعالیت ها در رده های مختلف در استان طی یک سال گذشته و خروجی نهایی آن تعیین شده اند.


فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه اشراف  در فرماندهی نیروهای مسلح از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخورد است، افزود : مقابله با تهدیدات  و تهاجمات و حفاظت و حراست از آرمان های انقلاب اسلامی از اهم وظایفی است که دنبال می شود.‌

تجلیل از برگزیدگان جشنواره مالک اشتر سپاه قدس گیلان+ تصاویر

سردار دامغانی به حضور مردم در عرصه های مختلف اشاره کردو  افزود :  با حضور مردم در صحنه بسیار از مشکلات و موانع حل شده است‌. 

وی به اشراف سازمانی در نیروهای مسلح اشاره و خاطر نشان کرد: شناسایی آسیب ها و مقابله به هنگام در برابر تهدیدات و طرح ریزیهای دشمن از اهم موضوعات اشراف است .

درپایان این مراسم از آثار رسانه ای کنگره ۸ هزار شهید و پوستر جشنواره رسانه ای حریم رسالت رونمایی شد و همچنین از نفرات برتر جشنواره مالک اشتر رونمایی شد.

تجلیل از برگزیدگان جشنواره مالک اشتر سپاه قدس گیلان+ تصاویر

تجلیل از برگزیدگان جشنواره مالک اشتر سپاه قدس گیلان+ تصاویر

