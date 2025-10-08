امروز در نشستی از برترین های جشنواره مالک اشتر سپاه قدس گیلان تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سردار سرتیپ دوم «مقداد فرمانی» دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین در جشنواره مالک اشتر سپاه قدس گیلان گفت: آسایش و آرامش امروز کشور را مدیون شهدا هستیم.‌

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه گیلان ۸ هزار شهید تقدیم انقلاب و نظام کرد ، گفت : همه شهدا با ایمان ، اخلاص و ولایتمداری از ویژگی های بارز شهدا بود.

وی با بیان اینکه دفاع جبهه حق علیه باطل از دیر باز تاکنون وجود داشت و اکنون نیز ادامه دارد، تصریح کرد: درحمایت از فلسطین ایران در صف اول دنیا قرار دارد .

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین افزود: بنای انقلاب اسلامی یک نگاه تمدنی بود ، امروز بسیج و دولت سازی در محلات در شکل گیری این تمدن نوین اسلامی نقش به سزایی دارد.



سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان در این نشست گفت : برگزیدگان جشنواره مالک اشتر بر اساس تلاش ها و فعالیت ها در رده های مختلف در استان طی یک سال گذشته و خروجی نهایی آن تعیین شده اند.



فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه اشراف در فرماندهی نیروهای مسلح از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخورد است، افزود : مقابله با تهدیدات و تهاجمات و حفاظت و حراست از آرمان های انقلاب اسلامی از اهم وظایفی است که دنبال می شود.‌

سردار دامغانی به حضور مردم در عرصه های مختلف اشاره کردو افزود : با حضور مردم در صحنه بسیار از مشکلات و موانع حل شده است‌.

وی به اشراف سازمانی در نیروهای مسلح اشاره و خاطر نشان کرد: شناسایی آسیب ها و مقابله به هنگام در برابر تهدیدات و طرح ریزیهای دشمن از اهم موضوعات اشراف است .

درپایان این مراسم از آثار رسانه ای کنگره ۸ هزار شهید و پوستر جشنواره رسانه ای حریم رسالت رونمایی شد و همچنین از نفرات برتر جشنواره مالک اشتر رونمایی شد.