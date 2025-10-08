فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری باند ۳ نفره سارقان کابل برق با بیش از ۵۰ فقره سرقت توسط پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: درپی وقوع چندین فقره سرقت سیم برق در سطح شهرستان بابل، به منظور رسیدگی به مطالبات مردمی و افزایش سطح ضریب امنیت پایدار، رسیدگی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان در تحقیقات میدانی و اقدامات اطلاعاتی دریافتند که یکی از سارقان سابقه دار با تشکیل باندی ۳ نفره با یک خودرو سواری در ساعات پایانی شب اقدام به سرقت سیم کابل برق می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با اشاره به شناسایی مخفیگاه سارقان، گفت: ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی طی یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری اعضای این باند شدند.

سرهنگ داداش تبار با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیس به ۵۰ فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان بابل و شهرستان‌های همجوار اعتراف کردند، افزود: از مخفیگاه متهمان بیش از ۵۰۰ کیلوگرم سیم‌های برق سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل از معرفی سارقان به مرجع قضائی خبر داد و با تاکید بر اینکه مقابله با سرقت و ناهنجاری اجتماعی عزم همگانی را می‌طلبد، گفت: امنیت محصول یک فرآیند جمعی است و به عنوان یک ضرورت همه مردم باید در این راستا به پلیس کمک کنند.

برچسب ها: سارقان حرفه ای ، سرقت اموال
