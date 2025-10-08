باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در دومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» اشاره کرد که دو سال از نبرد جاودانه طوفان الاقصی میگذرد و مردم فلسطین همچنان مقاومند و مقاومت آنها همچنان در میدان فعال است. او اعلام کرد که دو سال است که دشمن هر کسی را میکشد و هرجایی را ویران میکند، اما مردم ما تسلیم قاتلان و جنایتکاران صهیونیست نشدهاند.
او اظهار داشت که این دو سال هر کسی را که وجدان انسانی در این دنیا دارد، به همبستگی و حمایت واداشته است. النخاله تاکید کرد که مقاومت در حال یک نبرد مذاکراتی بیرحمانه تحت عنوان طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، است.
او طرح ترامپ را حامل «اعلام تسلیم کامل مردم فلسطین در برابر دشمن» دانست و اشاره کرد که «مقاومت آمادگی خود را برای مذاکره بر این اساس که بندهایی وجود دارد که میتوان با آنها مثبت برخورد کرد، نشان داده است و اولین آن بند تبادل اسرا است.»
النخاله توضیح داد که بند تبادل اسرا میتواند در روزهای اندک آینده انجام شود و با این کار، مقاومت فتیله انفجار و بهانههای دشمن برای تجاوز را خاموش خواهد کرد. او تاکید کرد: دشمن و متحدانش باید بدانند که ما بعد از پرداخت این همه هزینه از جان و فداکاری، هرگز تسلیم شروط و دیکتههای آنها نخواهیم شد.
