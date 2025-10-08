مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت گفت:حجم گازی که هم کشف شده و هم افزایش حجمی که برای کشف اولیه میدان در نظر گرفته شده، جمعاً ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید محی الدین جعفری مدبر اکتشاف شرکت ملی نفت اظهار داشت: حجم نفت اثبات شده ما به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه نفت است. که امیدواریم با حفر چاه سوم، حجم دقیق این مخزن نفتی را بررسی کنیم. احتمال می‌رود که حجم واقعی بسیار بیشتر از این مقدار باشد.

وی ادامه داد: همچنین، حجم گازی که هم کشف شده و هم افزایش حجمی که برای کشف اولیه میدان در نظر گرفته شده، جمعاً ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز است. این میدان قادر خواهد بود معادل ۴ استان را به مدت ۱۸ تا ۱۹ سال روزانه نیاز گازی آنها را تأمین کند.

جعفری توضیح داد: لازم به ذکر است که این میدان در حال حاضر، به نسبت سایر میادین گازی که قبلاً کشف شده و به تولید رسیده‌اند، از لحاظ حجم و ذخیره‌سازی گاز به عنوان بزرگترین میدان گازی کشور در بخش خشکی شناخته می‌شود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و حفر چاه سوم، امید است که بتوانیم ذخایر نفت و گاز کشور را به دقت بیشتری بررسی کنیم و از این منابع به نحو بهینه‌تری استفاده کنیم.