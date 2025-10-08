مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت گفت:حجم گازی که هم کشف شده و هم افزایش حجمی که برای کشف اولیه میدان در نظر گرفته شده، جمعاً ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید محی الدین جعفری مدبر اکتشاف شرکت ملی نفت اظهار داشت: حجم نفت اثبات شده ما به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه نفت است. که امیدواریم با حفر چاه سوم، حجم دقیق این مخزن نفتی را بررسی کنیم. احتمال می‌رود که حجم واقعی بسیار بیشتر از این مقدار باشد.

وی ادامه داد: همچنین، حجم گازی که هم کشف شده و هم افزایش حجمی که برای کشف اولیه میدان در نظر گرفته شده، جمعاً ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز است. این میدان  قادر خواهد بود معادل ۴ استان را به مدت ۱۸ تا ۱۹ سال روزانه نیاز گازی آنها را تأمین کند.

جعفری توضیح داد: لازم به ذکر است که این میدان در حال حاضر، به نسبت سایر میادین گازی که قبلاً کشف شده و به تولید رسیده‌اند، از لحاظ حجم و ذخیره‌سازی گاز به عنوان بزرگترین میدان گازی کشور در بخش خشکی شناخته می‌شود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و حفر چاه سوم، امید است که بتوانیم ذخایر نفت و گاز کشور را به دقت بیشتری بررسی کنیم و از این منابع به نحو بهینه‌تری استفاده کنیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
دمتون گرم کاشفان ایرانی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
تا به حال چه چیزی از این منابع از مسولین زیاد اومده از این به بعد هم همینه؛ بخورید و ییاشمامید ولی اصراف نکنید
چرا کارمندها بهترین زندگی رو دارن و کارگرا زندگی شون بد شده
چونکه کارگرا له بیت المال وصل نیستند
خاک بر سر ما جوان های گشنه و بدبخت جامعه با چنین مسولینی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
دل به این منابع فسیلی خوش نکنید بر ید دنیال انرژی های تجدید پذیر .با این وضع مصرف خیلی مهمون ما نیستند.
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
خب خدارو شکر بازم یه سفره چرب و چیلی پهن شده وبخور بخورا شروع میشه.به حال ما مردم عادی چه سودی داره ؟
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
حداقال شیرینیش هم این باشه که گاز مردم قطع نشه در طول زمستان.
۰
۶
پاسخ دادن
Moldova (the Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پس با این حساب و با این همه ثروت عظیم کشور یارانه مردم باید یشه 3 میلیون تومن نفری اگه عدالت و حقی وجود داشته باشه در مسعولین
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
بدید اروپا بخوره پولش رو هم بزنید به جیب خودتون و دوستاتون. ایران فقط یه اسم ازش باقی مونده. سوء مدیریت اختلاس رانت رابطه بجای ضابطه و و و و مشکلات مردم هم رو سرشون
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
حضرت مهدی (عج) :

من که زمین را از عدالت لبریز می کنم
چنان که از ستم آکنده است.

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
باید دو دستی بزنیم تو سر خودمون چون این منبع هم مسئولین به باد فنا میدن به جای خرج برای مردم و ساختار های کشور.
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
با یه قرارداد کرسنت به بادش بدید
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
خوش به حال اختلاسگران و آقا زاده ها و کارکنان شرکت‌های نفتی وای به حال مردم بیچاره که زیر بار تورم، کمرشان خم شده.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
کاش به زنگنه خبر بدید . دولت اصلاحات سر کار هست در چاه رو ببندید حیف و میلش می‌کنند.
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
حرومش می کنن فوری به فکر استفاده هستن ، همه دنیا میره سمت انرژی پاک اینا درست نمیشن
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
به نفع مردمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۴
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
فضول مردمی؟
