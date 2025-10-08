تفاهمنامه توسعه همکاری‌های گردشگری میان دو کشور ایران و عراق با حضور فعالین صنعت گردشگری در بغداد امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهمنامه توسعه همکاری های گردشگری میان دو کشور ایران و عراق در حضور رئیس سازمان گردشگری عراق، نمایندگان مجلس دو کشور، سفیر ایران در عراق، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی و جمع زیادی از فعالین صنعت گردشگری در بغداد امضا شد.

در این تفاهم‌نامه که همزمان با برگزاری رودشو‌ ایران در بغداد پایتخت عراق به امضای «حرمت الله رفیعی»، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و «حیدر عامر الدجیلی»، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی عراق رسید، بخش خصوصی دو کشور بر اعزام ۵ میلیون گردشگر سالیانه به کشورهای یکدیگر ملزم شدند.

حرمت الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران که به همراه اعضای هیات مدیره این انجمن در بغداد حضور دارد در سخنانی با اشاره به اهمیت انعقاد این تفاهم‌نامه در بخش خصوصی گردشگری دو کشور گفت: تلاش بخش خصوصی گردشگری ایران و عراق که طلایه داران صنعت گردشگری دو کشور هستند و باعث به گردش درآمدن چرخ اقتصاد در حوزه گردشگری ایران و عراق می شوند، در تفاهم برای توسعه دو جانبه گردشکری قابل تقدیر است.

رفیعی برپایی رودشو‌ گردشگری ایران در عراق و امضای تفاهمنامه دو جانبه توسعه تعاملات گردشگری دو کشور را منجر به تغییر نگاه در بازارهای هدف گردشگری از غرب به کشورهای همسایه دانست و افزود: با امضای تفاهمنامه بخش خصوصی گردشگری ایران و عراق سهم گردشگران ورودی دو کشور به ۵۰ درصد می رسد.

او اعلام کرد: خوشبختانه با برپایی رودشو‌ گردشگری ایران در عراق و امضای تفاهمنامه همکاری دو جانبه برای اعزام‌گردشگر به مقاصد مختلف دو کشور علاوه بر مقاصد زیارتی، جاده گردشگری ایران و عراق دو سویه و تراز جذب گردشگر از هر دو کشور یکسان می شود.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران تاکید کرد: براساس تفاهمنامه امضا شده با طرف عراقی و با همت فعالین بخش خصوصی صنعت گردشگری و حمایت دولت های ایران و عراق، نتیجه تفاهم با بخش خصوصی گردشگری عراق به سهم ۵ میلیونی اعزام گردشگر از ایران و عراق می رسیم و بدین ترتیب سالیانه ۱۰ میلیون گردشگر بین دو کشور تردد خواهند کرد.

رفیعی گفت: در نتیجه نشست مشترک انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با احمد الحکاک، وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق، تفاهمنامه همکاری بخش خصوصی دو کشور تنظیم و امروز در بغداد به امضاء رسید.

حرمت الله رفیعی اعلام کرد: تفاهمنامه همکاری مشترک گردشگری ایران و عراق بر ۴ محور گردشگری زیارت که هم اکنون در حال انجام است و باید نظام مند شود، گردشگری سیاحت که دو کشور تاکنون نتوانسته بودند از این ظرفیت به طور جدی استفاده کنند و برای نخستین بار اجرایی می شود، گردشگری سلامت که ایران همچنان در این شاخه از گردشگری سرآمد کشورهای منطقه است و گردشگران عراقی بدون اطلاع از آن برای درمان با هزینه های بسیار بالاتر از ایران به کشورهای دیگر می رفتند و در نهایت گردشگری علمی که به صورت خاص در دستور کار قرار گرفت تا دانشگاه های دو کشور از حضور دانشجویان ایرانی و عراقی بهره مند شوند، تمرکز شد و در نهایت به امضای بخش خصوصی گردشگری دو کشور رسید.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
عراق غیر شتر چی داره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
ذات تفاهمنامه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پول بشدت ضعیف ایران در مقابل پول قوی عراق.
چرا درآمدها تو عراق بالاست در حالی که زیرساختی ندارن؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
حضرت مهدی (عج) :

من که زمین را از عدالت لبریز می کنم
چنان که از ستم آکنده است.

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۵:۵۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
چقدر از جوانان غیور ایران رو به شهادت راندن؟ خون بچه های ایرانی گریبانگیر شما بی معرفت‌ها بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
بسیار کار درست و خوبی هست. صنعت گردشگری و زیارتی یک صنعت بسيار پر اهمیتی هست. کشور عراق یک کشوری هست که بعداز کشور عربستان سعودی دومین کشور پر اهمیت در تولید نفت در خلیج فارس هست. باعث تأسف هست که کشور به این ثروتمندی حجم سرمایگزاری های ایران در عراق بیشتر از سرمایگزاری عراق در ایران هست.
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
همینمون مونده بریم بیابان گردی
۰
۵
پاسخ دادن
