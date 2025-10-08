وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور پیامی به مناسبت روز جهانی پست، بر نقش تحول‌آفرین شبکه پستی در توسعه کشور و تحقق حکمرانی دیجیتال تأکید کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -  سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در این پیام ضمن تبریک روز جهانی پست، با اشاره به جایگاه راهبردی این صنعت در پیوند میان مردم، اقتصاد و فناوری، خواستار تداوم نوآوری و ارتقای خدمات پستی در مسیر تحول دیجیتال کشور شد. متن کامل پیام وزیر ارتباطات به شرح است:

"فرا رسیدن ۱۷ مهر، روز جهانی پست، یادآور اهمیت شبکه‌ای است که زندگی روزمره، اقتصاد و ارتباطات انسانی را به هم پیوند می‌دهد و از ستون‌های اساسی در تعاملات اجتماعی و تجاری در کشور است. گرامیداشت این روز، فرصتی مغتنم است برای ارج نهادن به تلاشگران عرصه پست و کارکنان شبکه پستی که با تعهد، تخصص و پشتکار خود، امکان دسترسی به خدمات سریع، دقیق و امن را برای مردم در سراسر کشور فراهم می‌کنند.

پست، فراتر از خدمت انتقال مرسولات، نقش راهبردی در شبکه اطلاعات و داده‌های ملی ایفا می‌کند. این نهاد با جمع‌آوری، طبقه‌بندی و مدیریت داده‌ها، بستری کلیدی برای توسعه خدمات هوشمند، حکمرانی دیجیتال و اقتصاد مبتنی بر فناوری فراهم می‌آورد و درهمین حال، حلقه اتصال مردم با فرصت‌های ملی و جهانی است.

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، همسو با روند جهانی دیجیتال‌سازی و تحولات فناورانه، طراحی و اجرای پروژه‌های نوآورانه را در اولویت قرار داده است. بهره‌گیری از هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، سامانه‌های هوشمند پردازش مرسولات و بهبود مستمر کیفیت خدمات، نمونه‌هایی روشن از تلاش برای ارتقای تجربه مردم و پاسخ به نیاز‌های نوین جامعه است.

در همین راستا، پروژه ملی «جی‌نف» (نشانی مکانی همگرا) به عنوان یکی از ارکان تحقق حکمرانی دیجیتال و خدمت‌رسانی داده‌محور، نقشی راهبردی در ساختار نوین ارتباطات کشور ایفا می‌کند. این پروژه با ایجاد یک بانک داده مکانی یکپارچه، زیربنای مدیریت دقیق‌تر، تصمیم‌گیری هوشمند و تحقق عدالت در توزیع امکانات خواهد شد و بستر تحول در خدمات پستی، شهری و دولتی را فراهم می‌سازد.

با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصادی، تعهد، پشتکار و روحیه جهادی کارکنان شبکه پست موجب شده تا خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد و هیچ مانعی بر سر راه خدمت به مردم باقی نماند چرا که باور داریم تلاش‌های امروز، بنیان فردایی هوشمند، پایدار و مبتنی بر اعتماد برای کشور خواهد بود.

در پایان، ضمن تبریک روز جهانی پست، از تمام همکاران و فعالان حوزه پست که با تخصص، تدبیر و تعهد خود، این صنعت راهبردی را به عرصه‌ای برای خدمت‌رسانی خالصانه به مردم هدایت کرده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با استمرار این تلاش‌ها، شبکه پست کشور بیش از پیش نقش خود را به‌عنوان ستونی مستحکم در ارتباطات و توسعه ملی ایفا کند".

حالا که پست اتوماتیک شده نامه های داخل شهری باید یه روزه و نامه های بین شهرایی که پرواز دارن روز دو روزه برسن
