رئیس رسانه ملی بر نقش فعال و مسئولانه صداوسیما در همراهی با طرح‌های عدالت‌محور بنیاد مستضعفان و محرومیت‌زدایی در مناطق مختلف کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در نشستی مشترک با رئیس بنیاد مستضعفان که با حضور مدیران ارشد دو نهاد در سازمان صداوسیما برگزار شد، مأموریت رسانه را همراهی با برنامه‌های عدالت‌گستر و محرومیت‌زدا دانست و تصریح کرد:  مدیران شبکه‌های مختلف صداوسیما آمادگی کامل دارند تا با تولید و انتشار محتوای تخصصی و مستند، در گسترش عدالت اجتماعی سهمی مؤثر ایفا کنند.

وی از توجه ویژه رسانه ملی به انعکاس اخبار و رویدادهای امیدآفرینی و عدالت گستری چون افتتاح یا تکمیل طرح‌های محرومیت‌‌زدا مانند تجهیز مدارس محروم، حمایت از دانش‌آموزان کم‌بضاعت، آموزش نیروی متخصص برای مناطق کم‌برخودار سخن گفت و حمایت رسانه‌ای از طرح‌های خرد و متوسط کارآفرینی، صنایع دستی، مشاغل خانگی و طرح‌های بزرگ اشتغالزایی در مناطق کم‌برخودار را ازجمله راهبردهای اصلی رسانه ملی برشمرد. 

رئیس رسانه ملی هچنین از حمایت رسانه‌ای همه‌جانبه از پروژه‌های بنیاد مستضعفان در مناطق محروم سخن گفت و عنوان کرد: رسانه ملی می‌تواند تصویر کلیشه‌ای و منفی از این مناطق را با نمایش ظرفیت‌ها، خلاقیت‌ها و دستاوردهای آنان، به تصویری سرشار از امید و موفقیت بدل سازد.

در این نشست، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان هم ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه ملی در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تعامل دو مجموعه را عامل ارتقای آگاهی عمومی و شتاب‌بخش طرح‌های محرومیت‌زدایی دانست.

وی با اشاره به اینکه حفظ کرامت و عزت‌نفس هم‌وطنان کم‌برخوردار از خطوط قرمز بنیاد مستضعفان در ارائه کمک‌های معیشتی و مادی است، توانمندسازی این اقشار را یکی از اولویت‌های اصلی بنیاد عنوان کرد و افزود: رسانه ملی در عرصه‌های آموزشی و توانمندسازی می‌تواند بیش از پیش هم‌پیمان بنیاد مستضعفان در مسیر عدالت اجتماعی باشد.

Iran (Islamic Republic of)
عباسی
۲۱:۰۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
عدالت یعنی اینکه شهربنارویه با جمعیتی ۱۵هزارنفری درجنوب فارس بعداز۴۷سال انقلاب هنوز نه گاز دارد نه آب،، مسئولین خودشون به خواب نزنند دروغ بسه دیگه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
معلومه گشنگی نخوردی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
سلام تشکر می‌کنم از برنامه مفیدی که در تلویزیون راجع به حجاب گذاشتید. همین مسیر رو با قدرت پیش برید. واقعا سپاسگزارم از صدا و سیما
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
کیفیت مدارک باید ارتقا پیدا کنه. برای مثال دیپلم باید در حدی باشه که خیلی شغل نیاز به این مدرک داشته باشه و همه چیز نیازمند فوق لیسانس نباشه.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
حضرت مهدی (عج) :

من که زمین را از عدالت لبریز می کنم
چنان که از ستم آکنده است.

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۲
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ک
۱۶:۱۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
درسته
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
به قرآن قسم خانواده‌ای را سراغ دارم دارن با یارانه زندگی میکنن این یعنی عدالت؟
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
اگر قرار است که محرومیت زدایی شود ابتدا یک نگاه به استان های خوزستان(شمال و شمال شرقی) و چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و لرستان و ایلام بندازید
۱
۵
پاسخ دادن
