وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام کرد که با اجرای توافق جدید با عراق، ظرفیت سفر‌های زمینی از بصره به شهر‌های مختلف ایران افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه گردشگری، ۸۰ نفر از جامعه هتلداران و آژانس‌های مسافرتی ایران هم‌اکنون در عراق حضور دارند تا جهت‌گیری جدید سفرهای زمینی از بصره به سایر شهرهای این کشور و گسترش ظرفیت گردشگری اجرایی شود.

وی با اشاره به اهمیت این توافق افزود: این توافق نقطه عطفی در توسعه گردشگری دو کشور است که به پیشنهاد طرف عراقی صورت گرفت و به زودی اجرایی خواهد شد. طبق این توافق، ظرفیت سفرهای مسافران عراقی از ۳.۵ میلیون نفر به ۵ میلیون نفر افزایش می‌یابد.

صالحی‌امیری از سفر قریب‌الوقوع خود به بغداد برای نهایی کردن و امضای تفاهم‌نامه‌ها خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه عراقی‌ها هم‌اکنون به شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، کیش، رشت و دیگر شهرهای ایران سفر می‌کنند و یکی از کانون‌های اصلی سیاست‌های گردشگری ما، کشور عراق است که به زودی توافقات مربوطه نهایی خواهد شد.

وی همچنین درباره پروژه‌های فرهنگی و گردشگری داخلی خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی آرامگاه شمس تبریزی هم‌اکنون به ۵۸ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود کمتر از یک سال آینده تکمیل شود. این آرامگاه در روز گرامیداشت مولانا و شمس، ۷ و ۸ مهر ۱۴۰۵، با طراحی و ساخت معماران متبحر کشورمان افتتاح خواهد شد. با افتتاح این بنای فاخر، شهر خوی نیز همچون قونیه به زیارتگاه عاشقان مولانا و شمس تبدیل خواهد شد.

صالحی‌امیری در پایان تأکید کرد: توسعه گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و زیارتی، نه‌تنها در ارتقای تبادلات فرهنگی و اقتصادی ایران و عراق نقش کلیدی دارد، بلکه جایگاه ایران را به عنوان مقصدی استراتژیک و فاخر برای گردشگران منطقه‌ای تقویت می‌کند.

منبع: وزارت میراث فرهنگی

