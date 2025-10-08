برگزاری ۱۴ کارگاه مهر خانواده برای زوجین دارای اختلاف خانوادگی در کردستان

باشگاه خبرنگاران جوان- بهادر اسدی اظهار کرد: ۷ کارگاه برای خانمها و ۷ کارگاه برای آقایان با حضور ۱۵۸ نفر از زوجین متقاضی طلاق در محل سالن جلسات این معاونت و در محل مراکز مشاوره مورد تایید مرکز امور مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار گردید.
اسدی افزود: متاسفانه در سالهای اخیر احساس امنیت و آرامش در بین زوجین به سستی گراییده و خانواده دستخوش فرآیندهای ناخوشایندی قرار گرفته است و پیوند بعضی از زوجها در اثر ناملایمات زندگی سست میشود و در موارد حاد به جدایی نیز میانجامد.
وی تصریح کرد: با بررسیهای به عمل آمده میتوان اذعان داشت که نافرجامی بعضی از زندگیهای مشترک به علت عدم تسلط طرفین بر مهارتهای زندگی زناشویی است و از بیتوجهی به پیشنیازهای مهارتی ازدواج موفق ناشی میشود.
اسدی گفت: در این راستا کارگاههای ملی مهارتهای ارتباطی زوجین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ویژه متقاضیان طلاق (کارگاه مهر) در استان توسط مربیان دوره دیده و برتر استانی برای زوجین متقاضی طلاقی که علت مراجعه آنها ضعف در مهارتهای ارتباطی و اشکال در مهارتهای زندگی میباشد، برگزار گردید.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان اظهار کرد: شرکت در کارگاههای آموزشی مهر با هدف یادگیری مهارتهای ارتباطی و تکیه بر آنها موجب تغییر نگرش در زوجین متقاضی طلاق، فرا گرفتن مهارتهای زندگی و اجتماعی، تخلیه هیجانات منفی، تفکر عمیق زوجین به تصمیمات و آینده خود و فرزندان، رسیدن به خود آگاهی و باور به توانایی شروع دوباره میگردد.
وی گفت: حروف مهر به ترتیب مخفف «من چه ایراد و نقطه ضعفی داشتم؟»، «همسرم چه نقطه خوب و قوتی داشت؟» و «راهکار و رویکرد حل اختلاف اکنون چه میتواند باشد؟» است و این سوالها در واقع مسیر کارگاهها را مشخص و باعث میشود که افراد شرکتکننده این سوالات را مدام از خود پرسیده و به دنبال پاسخ و راهکار از مشاور باشند.
اسدی با اشاره به اینکه زن و مرد میبایست با یادگیری مهارتهای ارتباطی و تکیه بر آنها در زندگی مشترک نسبت به بهبود زندگی خود تلاش نمایند، اضافه کرد: زوجین در جریان کارگاههای آموزشی مهر فرصت خوبی مییابند تا بهترین تصمیم را برای زندگی مشترک بگیرند، زیرا زوجین در جریان کارگاه آگاه میشوند که به وجود آمدن یک یا چند مشکل در زندگی مشترک بدین معنا نیست که زندگی مشترک آنها به پایان رسیده و تصمیم به طلاق را یک تصمیم واقع بینانه در نظر نمیگیرند.
منبع: روابط عمومی دادگستری کردستان