باشگاه خبرنگاران جوان - «فاطمه شیرازی»، تهیه‌کننده برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا» گفت: «همزمان با هفته کودک، ضبط ویژه‌ای از این برنامه دست کم در شش محله کم‌برخوردار تهران انجام خواهد شد تا پیام شادی و آموزش به همه کودکان پایتخت برسد.»

وی افزود: «ما در این برنامه تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از آیتم‌های متنوعی مانند نمایش عروسکی، مسابقه و شعر، مهارت‌های زندگی و مفاهیم آموزشی را در قالب سرگرمی به کودکان بیاموزیم.»

بر اساس این گزارش، برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا» از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه، در فواصل مختلف و بین برنامه‌های شبکه تهران پخش خواهد شد و بر آموزش مهارت‌های عاطفی، معرفی مشاغل و حفاظت از محیط‌زیست به کودکان تمرکز دارد.