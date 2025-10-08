شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از اقدامی زیبا و ماندگار از پهلوانان و پیشکسوتان زورخانه بین المللی"پهلوان زنده یاد یعقوب علی شورورزی" در نیشابور

باشگاه خبرنگاران جوان - در اقدامی زیبا وماندگار توسط پهلوانان و پیشکسوتان زورخانه بین المللی "پهلوان زنده یاد یعقوب علی شورورزی"مراسمی به احترام ویادبود شهدای مظلوم فراجا همزمان با گرامیداشت هفته انتظامی با حضور سردار صالحی، سرهنگ حسینی از کانون پیشکسوتان فراجا و استان، سرهنگ حسین احمدی فرمانده انتظامی نیشابور و هئیت همراه، پلیس راهور وجمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.

لازم به ذکر است از طرف پهلوانان و پیشکسوتان زورخانه‌ای به مناسبت هفته فراجا و به پاس زحمات شبانه روزی نیرو‌های انتظامی نیشابور با اهدای گل تقدیر به عمل آمد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

