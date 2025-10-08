باشگاه خبرنگاران جوان - در روزی که شور و هیجان تماشای فیلمهای کودک در سینما «ساحل» اصفهان جریان داشت، رائد فریدزاده همراه با جمعی از مدیران سینمایی و خبرنگاران از سالنهای نمایش و بخشهای اجرایی جشنواره سیوهفتم بازدید کرد.
او در حاشیه این بازدید درباره کیفیت آثار امسال، نگاه سازمان سینمایی به سینمای کودک و چشمانداز سینمای ایران توضیحاتی ارائه داد.
کیفیت در اولویت جشنواره است
فریدزاده درباره تعداد فیلمهای حاضر در بخش رقابتی گفت: «در هر جشنوارهای سقف و کف تعداد آثار شرکتکننده بر اساس سیاستهای کیفی مشخص میشود. امسال ۸ فیلم در بخش رقابتی حضور دارند که شاید از نظر عددی کمتر از دورههای پیش باشد، اما هدف ما این بود که تمرکز جشنواره از کمیت به سمت کیفیت حرکت کند. کیفیت آثار برای ما مهمتر از افزایش تعداد است، زیرا این نگاه به ارتقای سطح حرفهای جشنواره کمک میکند.»
او تأکید کرد که دقت در انتخاب آثار و گزینش سختگیرانه سبب شده جشنواره امسال ترکیبی منسجمتر از فیلمهایی با مضامین انسانی، آموزشی و اخلاقی داشته باشد.
فیلمهای بینالمللی و محدودیت زیرساختها
در بخش دیگری از گفتوگو، رئیس سازمان سینمایی درباره بخش بینالملل جشنواره توضیح داد: «امسال در بخش بینالمللی نیز آثار قابل توجهی از کشورهای مختلف ارسال شد، اما بهدلیل محدودیتهای فنی و فضایی، تنها بخشی از آنها در جدول نمایش قرار گرفتهاند. برخی آثار نیز در بخش ویژه یا نمایشهای غیررقابتی اکران میشوند.»
او افزود: «امیدوارم با تقویت زیرساختها و ایجاد سالنهای بیشتر، در سالهای آینده همه فیلمهای پذیرفتهشده فرصت اکران عمومی پیدا کنند. هدف ما این است که جشنواره کودک اصفهان به عنوان یک رخداد معتبر بینالمللی شناخته شود و بتواند ارتباط مستمر با سینمای کودک جهان برقرار کند.»
جشنواره کودک؛ جریانی مستمر، نه محصول یک دوره
فریدزاده در پاسخ به این سوال که آیا این دوره از جشنواره را میتوان به عنوان برند مدیریتی دولت فعلی دانست یا ادامهای از مسیر پیشین است؟ گفت: جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان متعلق به هیچ دولت یا مدیری نیست. این جشنواره با سابقه ۳۷ ساله، بخشی از میراث فرهنگی و هنری سینمای ایران است. ممکن است رویکردها و سلیقهها در هر دوره متفاوت باشد، اما اصل ماجرا استمرار یک جریان فرهنگی است که هویت ملی دارد.
جشنواره کودک؛ جریانی فراتر از تغییر دولتها
فریدزاده در ادامه با تأکید بر تداوم سیاستهای کلان در حوزه سینمای کودک گفت: «جشنواره کودک و نوجوان یک رویداد ریشهدار است و تغییر دولتها یا جابهجایی مدیران تأثیر بنیادینی بر مسیر آن ندارد. این جشنواره طی سالهای مختلف با سلایق گوناگون مدیریتی ادامه یافته، اما در جوهره و هدف خود – یعنی حمایت از تولیدات فرهنگی برای نسل جدید – ثابت مانده است. همین استمرار و بیتأثیری از نوسانات مدیریتی، نقطه قوت و نشانه بلوغ این جشنواره است.»
او با تأکید بر اهمیت ثبات در سیاستگذاری افزود: «به نظرم حتی در آینده نیز تفاوت محسوسی میان دورههای مختلف دیده نخواهد شد، چون جشنواره کودک دیگر به یک نهاد فرهنگی پایدار تبدیل شده و جزئی از حافظه سینمای ایران است. مهمترین قوت آن همین استمرار و استقلال از فضای سیاسی است. این پیوستگی به ما کمک میکند تا سینمای کودک را در مسیر حرفهایتری پیش ببریم و از نوسانات مدیریتی در امان نگه داریم.»
جشنواره فجر؛ آینه یکسال تلاش سینمای ایران
در بخش پایانی گفتوگو، فریدزاده در پاسخ به سؤالی درباره جشنواره فیلم فجر و اینکه آیا امسال محصولات فیلمی برآیندی از برند مدیریتی ایشان است یا خیر، گفت: «جشنواره فجر در واقع جشن ملی سینمای ایران است؛ جایی که برآیند تلاش همه سینماگران در طول یک سال دیده میشود. ما در دوره چهلوچهارم امیدواریم شاهد حضور همه ژانرها از جمله فیلمهای کودک و نوجوان باشیم تا تصویر کاملتری از سینمای ایران ارائه شود.»
او افزود که سیاست سازمان سینمایی، تقویت پیوند میان جشنوارههای تخصصی با جشنواره فجر است تا آثار برگزیده حوزههای مختلف، از جمله کودک، بتوانند در سطح ملی نیز دیده شوند.
بازدید رئیس سازمان سینمایی از سینما «ساحل» در میانه جشنواره سیوهفتم، فرصتی بود تا نگاه سیاستگذار کلان سینما به این رویداد فرهنگی روشنتر شود؛ نگاهی که بر تداوم، کیفیت و جریانسازی در سینمای کودک تأکید دارد و در عین حال، افق آینده را در جشنواره فجر به عنوان ویترین نهایی سینمای ایران ترسیم میکند.
منبع: صبا