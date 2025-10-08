باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش‌هایی در مجله «نشنال اینترست» (The National Interest) نشان می‌دهد که کشور‌های غربی، در بحبوحه پیشروی روسیه در میدان نبرد، شروع به صحبت درباره تجهیز اوکراین به موشک‌های «تاماهاوک» کرده‌اند.

این مجله نوشت: این تشدید آشکار، حتی در سطح صحبت، بازتاب حقیقتی است که واشنگتن، لندن و بروکسل از اعلام آن خودداری می‌کنند: روس‌ها در حال پیروزی هستند.

نویسنده تاکید کرد که سران کشور‌های غربی باید به جای تلاش برای جنگیدن «تا آخرین سرباز اوکراینی»، برای دستیابی به توافق صلح تلاش کنند. او اشاره کرد که تعداد [سربازان اوکراینی] بسیار کمتر از آن چیزی است که مردم در بروکسل یا واشنگتن فکر می‌کنند و توانایی آنها برای مهار پیشروی روس‌ها رو به اتمام است.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه اظهار داشت که عملا در مورد تامین موشک‌های «تاماهاوک» برای اوکراین تصمیم گرفته است، اما می‌خواهد بفهمد که کی‌یف چگونه قصد دارد از آنها استفاده کند.

به گزارش روزنامه «تلگراف»، زلنسکی در دیدار با ترامپ در اواسط سپتامبر، خواستار دریافت این موشک‌ها شده بود. در همین حال، وب‌سایت «آکسیوس» ذکر کرد که این بند تنها مورد در فهرست درخواست‌های کی‌یف بود که ترامپ آن را رد کرد، در حالی که از سایر بند‌ها حمایت نشان داد.

از طرفی، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در نشست بین‌المللی باشگاه «والدای» اظهار داشت که استفاده نیرو‌های مسلح اوکراین از موشک‌های «تاماهاوک» بدون مشارکت نظامیان آمریکایی غیرممکن است، که این به معنای مداخله مستقیم واشنگتن در درگیری خواهد بود.

او تاکید کرد که روسیه در هر حال آماده پاسخگویی به هرگونه اقدام تهاجمی است، چرا که سامانه‌های دفاع هوایی این کشور با موشک‌های «آتاکمز» سازگار شده‌اند و با این نوع سلاح‌ها نیز سازگار خواهند شد.

منبع: آر تی