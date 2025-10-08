معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان تهران، از انجام ۲۲ عملیات امدادونجات توسط نجاتگران این جمعیت و ارائه خدمات امدادی به ۱۰۲ مصدوم خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی رضایی، معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان تهران از انجام ۲۲ عملیات امدادونجات توسط نجاتگران این جمعیت خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث، حوادث مختلفی از جمله ۱۰ مورد حادثه ترافیکی، ۲ مورد تجمعات انبوه، یک مورد آتشسوزی و انفجار، یک مورد زمینلرزه، یک مورد حادثه کوهستان و ۷ مورد مراجعه حضوری گزارش شده است.
وی افزود: در مجموع این حوادث، ۱۱۴۵ نفر حادثهدیده تحت پوشش نیروهای امدادی قرار گرفتند که از این تعداد ۱۰۲ نفر مصدوم بودند. از مجموع مصدومان، ۷۲ نفر بهصورت سرپایی درمان و ۹ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. متأسفانه در این مدت ۴ نفر نیز در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند.
معاون امدادونجات جمعیت هلالاحمر استان تهران ادامه داد: در اجرای این عملیاتها، ۱۴۵ نفر نیروی عملیاتی در قالب ۳۶ تیم امدادی بهکار گرفته شدند. همچنین ۹ دستگاه خودروی عملیاتی و ۱۵ دستگاه آمبولانس برای پوشش حوادث در سطح استان فعالیت داشتند.
منبع: سازمان امداد و نجات