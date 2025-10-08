معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان تهران، از انجام ۲۲ عملیات امدادونجات توسط نجاتگران این جمعیت و ارائه خدمات امدادی به ۱۰۲ مصدوم خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی رضایی، معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان تهران از انجام ۲۲ عملیات امدادونجات توسط نجاتگران این جمعیت خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث، حوادث مختلفی از جمله ۱۰ مورد حادثه ترافیکی، ۲ مورد تجمعات انبوه، یک مورد آتش‌سوزی و انفجار، یک مورد زمین‌لرزه، یک مورد حادثه کوهستان و ۷ مورد مراجعه حضوری گزارش شده است.

وی افزود: در مجموع این حوادث، ۱۱۴۵ نفر حادثه‌دیده تحت پوشش نیرو‌های امدادی قرار گرفتند که از این تعداد ۱۰۲ نفر مصدوم بودند. از مجموع مصدومان، ۷۲ نفر به‌صورت سرپایی درمان و ۹ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. متأسفانه در این مدت ۴ نفر نیز در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران ادامه داد: در اجرای این عملیات‌ها، ۱۴۵ نفر نیروی عملیاتی در قالب ۳۶ تیم امدادی به‌کار گرفته شدند. همچنین ۹ دستگاه خودروی عملیاتی و ۱۵ دستگاه آمبولانس برای پوشش حوادث در سطح استان فعالیت داشتند.

منبع: سازمان امداد و نجات

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، عملیات امداد و نجات
خبرهای مرتبط
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
کولیوند:
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید
کولیوند مطرح کرد؛
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سفر به ایران برای قصاص برادر
ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی به سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی
ضاربان ۲ بانوی تکنیسین اورژانس بازداشت شدند
ترخیص خودرو‌های توقیفی بالای ۵ میلیون تومان جریمه در هفته فراجا
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌های پایتخت/ بزرگراه همت و حکیم تردد سنگین است
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید
یک قدم تا مرگ به خاطر ساعت طلا
تهران صاحب متولی گردشگری شد
جزئیات جدید از زمان و نحوه پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵
آخرین اخبار
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید
جنگ با استکبار را تا برافراشته شدن پرچم حق ادامه می‌دهیم
تهران صاحب متولی گردشگری شد
بزرگراه‌های تهران ایمن‌تر شد
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در تهران
لزوم دوری والدین از تلاش برای قهرمان‌سازی فرزندان + فیلم
سالانه ۱۰۰ هزار شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی دریافت می‌شود
اجرای ویژه برنامه‌های هفته تهران در میدان آزادی
۵۰۰ تاکسیران به ناوگان تاکسیرانی پایتخت اضافه می‌شود
ضاربان ۲ بانوی تکنیسین اورژانس بازداشت شدند
جزئیات جدید از زمان و نحوه پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵
یک قدم تا مرگ به خاطر ساعت طلا
ترخیص خودرو‌های توقیفی بالای ۵ میلیون تومان جریمه در هفته فراجا
سفر به ایران برای قصاص برادر
رونمایی از سامانه جامع املاک شهرداری تهران
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌های پایتخت/ بزرگراه همت و حکیم تردد سنگین است
ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی به سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است
مشاهده و تصویربرداری از پلنگ ایرانی در ارتفاعات فیروزکوه
جزئیات تعریض خیابان پیروزی/ پارک جنگلی سرخه حصار ایمن‌ شد
اعضای جدید هیأت منصفه دادگاه مطبوعات تهران معرفی شدند
ممنوع‌الورودی ناظران نهاد‌های امنیتی و نظارتی به مدیریت صندوق‌ها
ثبت‌نام پنجمین جشنواره ملی پژوهش‌های مهارت‌محور آغاز شد
تعیین تکلیف بازسازی خانه‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه در تهران