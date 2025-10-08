باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دومین جلسه کارگروه اصلی اشتغال جوانان با حضور سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع و علیرضا رحیمی معاون امور جوانان صبح امروز در ساختمان جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه پس از این جلسه از تدوین و تصویب دستورالعملی جامع برای بهرهبرداری از اعتبارات فنی حوزه جوانان خبر داد.
هاشمی با قدردانی از اعضای کارگروه فرعی اشتغال جوانان که ۹ جلسه کارگروه را در قالب یک دستورالعمل که به تایید معاونت توسعه و معاونت امور جوانان رسیده بود برگزار کردند، اعلام کرد: اعتباراتی که در سالهای گذشته بعضاً جذب نمیشد و میتوانست فرصتهای شغلی برای جوانان ایجاد کند، امسال با برنامهریزی دقیق و کارشناسی در قالب توافقنامهای با بانک توسعه تعاون فعال شده است.
وی ادامه داد: بر اساس این توافقنامه، مجموع منابع در نظر گرفتهشده برای اشتغال جوانان به ۳۹۰۰ میلیارد تومان میرسد؛ شامل ۱۳۰۰ میلیارد تومان آورده وزارت ورزش و جوانان و دو برابر آن از سوی بانک توسعه تعاون؛ این رقم نزدیک به چهار همت است که ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال در سطح کشور فراهم میکند.
هاشمی در ادامه افزود: سطح بررسی پروندهها در دو رده انجام میشود؛ درخواستهای زیر ۱۰ میلیارد تومان در کارگروه فرعی بررسی و تصویب میشود و درخواستهای بالای ۱۰ میلیارد تومان به کارگروه اصلی ارجاع داده میشود. جلسات کارگروه اصلی هر ۱۵ روز یکبار با حضور معاون امور جوانان، معاون توسعه مدیریت و منابع، ریاست حراست و بازرسی وزارتخانه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در این فرآیند گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسی، هر فرصت شغلی با سرمایهای بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان ایجاد میشود. متقاضیان استفاده از این تسهیلات میتوانند از طریق سایت وزارت ورزش و جوانان، بخش اشتغال و کارآفرینی جوانان، درخواست خود را ثبت و مدارک لازم را بارگذاری کنند.
هاشمی در پایان ابراز امیدواری کرد که با حمایت رییس جمهور، معاون امور جوانان و نمایندگان مجلس این اعتبار در لایحه دولت به عنوان وام اشتغال جوانان گنجانده و به عنوان اقدامی ماندگار و مؤثر در مسیر توانمندسازی نسل جوان کشور ثبت شود.