باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یائیر لاپید، سرکرده مخالفان نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که «او جلسهای با سران احزاب مخالف نتانیاهو برای هماهنگی تلاشها جهت سرنگونی کابینه او در طول پاییز برگزار کرده است.» این مقام صهیونیست اعلام کرد که «اسرائیل از یک بحران امنیتی، سیاسی و اقتصادی وحشتناک رنج میبرد.»
او در بیانیهای تاکید کرد: «ما از اجرای طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، حمایت میکنیم تا همه اسرا بازگردانده شوند و یک شبکه حمایتی برای اجرای این توافق فراهم شود.»
او توضیح داد: «ما هر کاری انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که این توافق طبق برنامه اجرا میشود.» لاپید روز گذشته در اظهاراتی ادعا کرده بود که «اسرائیل، با وجود رنجهایش، قادر است تغییر کاملی به سمت امید، تجدید و درمان ایجاد کند.»
این بلوک مخالف بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل شامل احزاب راستگرا، میانهرو و چپگرا است که به دنبال ارائه جایگزینی برای ائتلاف راست نتانیاهو هستند.
منبع: النشره