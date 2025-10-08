باشگاه خبرنگاران جوان - به گزاش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید ساعت ۱۵ روز جمعه ۱۸ مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلو: آرمین شمسی پور (خوزستان)، حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد)

۶۰ کیلو: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباسپور (مازندران)، پویا ناصرپور (خوزستان)

۶۳ کیلو: محمد جواد ابوطالبی (قم)، امیررضا ذکریایی (مازندران)

۶۷ کیلو: سعید اسماعیلی (خوزستن) احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) ابوالفضل زارع (مازندران)

۷۲ کیلو: ایمان محمدی (خوزستان)، ابوالفضل عسکری (گلستان) فرید سیرتی مقدم (گیلان)

۷۷ کیلو: امیر عبدی (قم)، اهورا بویری (خوزستان) علیرضا عبدولی (خوزستان)

۸۲ کیلو: ابوالفضل مهمدی (خوزستان)، محمد ناقوسی (خوزستان)، علی اسکو (مازندران)

۸۷ کیلو: غلامرضا فرخی (فارس) امیرسام محمدی (تهران) محمدحسین استاد محمد معمار (تهران)

۹۷ کیلو: محمدهادی ساروی (مازندران) محمد هادی صیدی (خوزستان)، امیرضا اکبری (مازندران)، امیررضا مرادیان (تهران)

۱۳۰ کیلو: فردین هدایتی (مازندران)، علی اصغر دریاباری (مازندران) مهدی حسین پور (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، سیامک قیطاسی، پرویز زیدوند

ماساژور: جمال حق پناه

مشاور بدنسازی: پرفسور بهمن میرزایی

روانشناس: دکتر حسین سلطانی

مربی یوگا: مالک نامی

مدیر پشتیبانی: امیر جشمیدی‌

آنالیزور داوری: سالار آقا ولی

پزشک تغذیه: دکتر امیر رشیدلمیر

سرپرست: امید شایگان