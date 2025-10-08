اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال (امید) روز‌های ۱۸ لغایت ۲۷ مهرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - به گزاش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید ساعت ۱۵ روز جمعه ۱۸ مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلو: آرمین شمسی پور (خوزستان)، حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد)
۶۰ کیلو: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباسپور (مازندران)، پویا ناصرپور (خوزستان)
۶۳ کیلو: محمد جواد ابوطالبی (قم)، امیررضا ذکریایی (مازندران)
۶۷ کیلو: سعید اسماعیلی (خوزستن) احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) ابوالفضل زارع (مازندران)
۷۲ کیلو: ایمان محمدی (خوزستان)، ابوالفضل عسکری (گلستان) فرید سیرتی مقدم (گیلان) 
۷۷ کیلو: امیر عبدی (قم)، اهورا بویری (خوزستان) علیرضا عبدولی (خوزستان)
۸۲ کیلو: ابوالفضل مهمدی (خوزستان)، محمد ناقوسی (خوزستان)، علی اسکو (مازندران)
۸۷ کیلو: غلامرضا فرخی (فارس) امیرسام محمدی (تهران) محمدحسین استاد محمد معمار (تهران)
۹۷ کیلو: محمدهادی ساروی (مازندران) محمد هادی صیدی (خوزستان)، امیرضا اکبری (مازندران)، امیررضا مرادیان (تهران)
۱۳۰ کیلو: فردین هدایتی (مازندران)، علی اصغر دریاباری (مازندران) مهدی حسین پور (مازندران)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، سیامک قیطاسی، پرویز زیدوند
ماساژور: جمال حق پناه
مشاور بدنسازی: پرفسور بهمن میرزایی
روانشناس: دکتر حسین سلطانی 
مربی یوگا: مالک نامی
مدیر پشتیبانی: امیر جشمیدی‌
آنالیزور داوری: سالار آقا ولی
پزشک تغذیه: دکتر امیر رشیدلمیر
سرپرست: امید شایگان

برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی آزاد
