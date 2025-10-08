اجلاس فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشور‌های ساحلی دریای خزر با امضای سند همکاری‌های جامع راهبردی پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اجلاس فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشور‌های ساحلی دریای خزر با امضای سند همکاری‌های جامع راهبردی در این پهنه آبی پایان یافت.

این سند روز چهارشنبه به امضای فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان رسید.

دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش که برای شرکت در این اجلاس به سن‌پترزبورگ سفر کرده است، به نمایندگی از کشورمان این سند را امضا کرد.

این سند در راستای اراده مقامات عالی کشور‌های ساحلی دریای خزر مبنی بر تحکیم و تقویت مناسبات همه‌جانبه به‌ویژه در زمینه امنیت پایدار در این پهنه آبی به امضا رسید.

براساس مفاد این سند، هیچ کشور خارجی یا قدرت فرامنطقه‌ای اجازه مداخله در امور داخلی دریای خزر را نخواهد داشت.

فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشور‌های ساحلی خزر تاکید کردند: این دریا متعلق به پنج کشور ساحلی است و براین اساس تامین امنیت و مسائل مرتبط با دریای خزر، تنها با تصمیم کشور‌های ساحلی انجام می‌شود.

منبع: سفارت ایران در مسکو

برچسب ها: کشورهای حاشیه خزر ، فرمانده نیروی دریایی ارتش
خبرهای مرتبط
فرمانده نیروی دریایی ارتش:
کشور‌های ساحلی خزر رزمایش مشترک برگزار می‌کنند
فرمانده نیروی دریایی ارتش:
دریای خزر جایی برای قدرت‌های فرامنطقه ندارد
مذاکرات دوجانبه امیر دریادار ایرانی با فرماندهان نیروی دریایی آذربایجان و قزاقستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۶ مهر
آمریکا و رژیم صهیونیستی در صورت خطای محاسباتی پاسخ کوبنده‌تری خواهند گرفت
فرمانده کل سپاه: هرگونه خطای دشمنان در خلیج فارس با پاسخی قاطع مواجه می‌شود
بررسی دوفوریتی طرح استفساریه انتخابات تناسبی شورا‌ها در مجلس
افرادی که قصد داوطلبی در انتخابات شوراها را دارند تا ۲۷ مهر برای استعفا فرصت دارند
راهپیمایی «بشارت نصر» جمعه در سراسر کشور برگزار می‌شود
عراقچی: تماسی با ویتکاف نداشته‌ام
نشست هم‌اندیشی فعالان سیاسی و اقتصادی برای اجرای پروژه خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه
احضار سفرا و روسای نمایندگی‌های اروپایی به وزارت خارجه
جنگ طلب نیستیم، اما دستمان بر روی ماشه است
آخرین اخبار
انصاری: دستمان برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم اسرائیل بازتر شده است
تذکر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به مجلس در زمینه طرح استیضاح وزرا
پیام رئیس‌جمهور برای تجلیل از موکب‌داران اربعین ۱۴۰۴
واکنش پزشکیان به درخواست خبرنگاران برای برگزاری نشست خبری
عراقچی: تماسی با ویتکاف نداشته‌ام
مذاکرات دوجانبه امیر دریادار ایرانی با فرماندهان نیروی دریایی آذربایجان و قزاقستان
احضار سفرا و روسای نمایندگی‌های اروپایی به وزارت خارجه
اعلام وصول طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید در مجلس
فرمانده کل سپاه: هرگونه خطای دشمنان در خلیج فارس با پاسخی قاطع مواجه می‌شود
بررسی دوفوریتی طرح استفساریه انتخابات تناسبی شورا‌ها در مجلس
جنگ طلب نیستیم، اما دستمان بر روی ماشه است
راهپیمایی «بشارت نصر» جمعه در سراسر کشور برگزار می‌شود
افرادی که قصد داوطلبی در انتخابات شوراها را دارند تا ۲۷ مهر برای استعفا فرصت دارند
قالیباف: دولت برای انحلال یا ادغام سازمان عشایری باید به مجلس لایحه بدهد
تشکیل کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی در کمیسیون امنیت ملی مجلس
طوفان‌الاقصی جدول محاسبات استکبار جهانی را برهم زد/ ملت ایران بر سر تمامیت ارضی کوچکترین مماشاتی نمی‌کند
آمریکا و رژیم صهیونیستی در صورت خطای محاسباتی پاسخ کوبنده‌تری خواهند گرفت
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۶ مهر
نشست هم‌اندیشی فعالان سیاسی و اقتصادی برای اجرای پروژه خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه
پزشکیان: تبلیغات منفی علیه ایران مبنای واقعی ندارد
بهره‌گیری از فناوری‌های جدید به حفظ توأمان امنیت کشور و جان حافظان امنیت کمک می‌کند
تبدیل کشور‌های اسلامی به ید واحده در گرو گسترش روابط همه جانبه آنهاست
 پزشکیان: ایران آماده ارتقای همکاری‌های دوجانبه با ساحل عاج است
جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی با اسلامی؛ تولید رادیودارو متوقف نمی‌شود
آمریکایی‌ها از جنگیدن برای «جنگ‌های بی‌پایان» اسرائیل به ستوه آمده‌اند
دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان برگزار می‌شود
عارف: نمی‌توان از بار تربیت دانش آموزان شانه خالی کرد
نگاهداری: عشایر در طول تاریخ پاسداران بی‌ادعای جغرافیای ایران بوده‌اند
قدردانی سرلشکر موسوی از اقدامات صداوسیما در جنگ ۱۲روزه