باشگاه خبرنگاران جوان - اجلاس فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای ساحلی دریای خزر با امضای سند همکاریهای جامع راهبردی در این پهنه آبی پایان یافت.
این سند روز چهارشنبه به امضای فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان رسید.
دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش که برای شرکت در این اجلاس به سنپترزبورگ سفر کرده است، به نمایندگی از کشورمان این سند را امضا کرد.
این سند در راستای اراده مقامات عالی کشورهای ساحلی دریای خزر مبنی بر تحکیم و تقویت مناسبات همهجانبه بهویژه در زمینه امنیت پایدار در این پهنه آبی به امضا رسید.
براساس مفاد این سند، هیچ کشور خارجی یا قدرت فرامنطقهای اجازه مداخله در امور داخلی دریای خزر را نخواهد داشت.
فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای ساحلی خزر تاکید کردند: این دریا متعلق به پنج کشور ساحلی است و براین اساس تامین امنیت و مسائل مرتبط با دریای خزر، تنها با تصمیم کشورهای ساحلی انجام میشود.
منبع: سفارت ایران در مسکو