باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رویترز گزارش داد که آمریکا در حال اعمال فشار بر ترکیه است تا به همکاری خود با روسیه و ایران در زمینه انرژی پایان دهد.

این خبرگزاری نوشت: «واشنگتن به طور علنی بر متحدان خود، از جمله ترکیه که عضو ناتو است، فشار می‌آورد تا روابط انرژی خود را با مسکو و تهران قطع کنند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دیدار با رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه‌ای خود، در ۲۵ سپتامبر در کاخ سفید، بر کاهش خرید انرژی از روسیه اصرار ورزید.»

رویترز اشاره کرد که ترکیه ممکن است بیش از نیمی از نیاز گاز خود را تا پایان سال ۲۰۲۸ از طریق افزایش تولید داخلی و واردات از آمریکا تامین کند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، روسیه همچنان بزرگترین تامین‌کننده گاز ترکیه است، اما سهم آن در بازار از بیش از ۶۰ درصد در ۲۰ سال پیش، به ۳۷ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.

رویترز افزود که مدت قرارداد‌های بلندمدت خطوط لوله بین روسیه و ترکیه برای پمپاژ ۲۲ میلیارد متر مکعب گاز در سال از طریق دو خط لوله جریان آبی (Blue Stream) و جریان ترک (TurkStream) رو به اتمام است. همچنین، قرارداد ترکیه با ایران برای پمپاژ ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز در اواسط سال ۲۰۲۶ منقضی می‌شود، در حالی که قرارداد‌های جمهوری آذربایجان به میزان حدود ۹.۵ میلیارد متر مکعب تا سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۳۳ ادامه دارد.

منبع: آر تی