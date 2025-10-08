مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران تاکید کرد: سرانه ساخت بازار میوه و تره‌بار در محله‌های پایتخت به ماهی ۱.۴ بازار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بختیاری‌زاده با اشاره به افتتاح ۶ بازار میوه و تره‌بار در روز شنبه ۱۹ مهرماه گفت: با افتتاح این بازار‌ها ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه و ۲۶۴۱ متر مربع به اعیان بازار‌های محله‌ای شهر تهران افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه محله‌های جنوب شهر رکوردار توسعه بازار‌های میوه و تره‌بار محله‌ای در این دوره مدیریت شهری هستند؛ ادامه داد: در افتتاحیه روز شنبه نیز ۲ بازار در منطقه ۱۸، یک بازار در منطقه ۱۷، یک بازار در منطقه ۲۰، یک بازار در منطقه ۲ و یک بازار نیز در منطقه ۷ به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران بیان کرد: توسعه بازار‌ها در راستای سیاست شهرداری تهران مبنی بر دسترسی آسان شهروندان به اقلام مصرفی با قیمت مناسب است و بر همین اساس توسعه کمی در کنار توسعه کیفی بازار‌ها و میادین از جمله موضوعاتی است که در دستور کار سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران قرار دارد.

وی یادآور شد: با افتتاح این ۶ بازار تعداد بازار‌ها و میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران به عدد ۳۲۱ می‌رسد و از همه مهمتر مسافت خانه تا بازار‌های محلی میوه و تره‌بار که تا کنون میانگین ۹۰۰ متر بوده را کاهش می‌دهد.

مهدی بختیاری‌زاده با بیان اینکه تمام تلاش سازمان میادین میوه و تره‌بار توسعه بازار‌های محلی در محله‌هایی است که فاقد این امکان شهری است؛ تاکید کرد: روند توسعه بازار‌های محله‌ای هر چند بستگی به تامین زمین مورد نیاز از سوی شهرداری مناطق دارد، اما تا کنون سعی کرده‌ایم تا جانمایی بازار‌های جدید بر اساس یک نقشه توزیع مناسب جغرافیایی و نیازمندی‎های مناطق برخوردار و کم برخوردار در شهر تهران باشد. 

وی در ادامه گفت: این ۶ بازاری که روز شنبه به بهره‌برداری می‌رسد شامل بازار باباخان واقع در منطقه ۲۰ به مساحت ۴۷۰ متر مربع، بازار مینا به مساحت ۲۲۰ مترمربع و دستجردی به مساحت ۲۳۸ متر مربع واقع در منطقه ۱۸، بازار چند منظوره فدک به مساحت ۱۲۰۷ متر مربع واقع در منطقه ۱۷، بازار خواجه نظام‌الملک به مساحت ۲۸۹ متر مربع واقع در منطقه ۷ و بازار میوه و تره‌بار عربشاهی به مساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در منطقه ۲ است.

منبع: روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران

برچسب ها: سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار ، بازارهای میوه و تره بار
خبرهای مرتبط
رضایت بیش از ۷۰ درصدی شهروندان تهرانی از میادین میوه و تره‌بار
قیمت سبزیجات برگی و غیر برگی در میادین تهران اعلام شد
اختلاف قیمت ۴۸ درصدی میوه در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به نسبت سطح شهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سفر به ایران برای قصاص برادر
ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی به سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی
ضاربان ۲ بانوی تکنیسین اورژانس بازداشت شدند
ترخیص خودرو‌های توقیفی بالای ۵ میلیون تومان جریمه در هفته فراجا
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌های پایتخت/ بزرگراه همت و حکیم تردد سنگین است
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید
یک قدم تا مرگ به خاطر ساعت طلا
تهران صاحب متولی گردشگری شد
جزئیات جدید از زمان و نحوه پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵
آخرین اخبار
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید
جنگ با استکبار را تا برافراشته شدن پرچم حق ادامه می‌دهیم
تهران صاحب متولی گردشگری شد
بزرگراه‌های تهران ایمن‌تر شد
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در تهران
لزوم دوری والدین از تلاش برای قهرمان‌سازی فرزندان + فیلم
سالانه ۱۰۰ هزار شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی دریافت می‌شود
اجرای ویژه برنامه‌های هفته تهران در میدان آزادی
۵۰۰ تاکسیران به ناوگان تاکسیرانی پایتخت اضافه می‌شود
ضاربان ۲ بانوی تکنیسین اورژانس بازداشت شدند
جزئیات جدید از زمان و نحوه پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵
یک قدم تا مرگ به خاطر ساعت طلا
ترخیص خودرو‌های توقیفی بالای ۵ میلیون تومان جریمه در هفته فراجا
سفر به ایران برای قصاص برادر
رونمایی از سامانه جامع املاک شهرداری تهران
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌های پایتخت/ بزرگراه همت و حکیم تردد سنگین است
ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی به سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است
مشاهده و تصویربرداری از پلنگ ایرانی در ارتفاعات فیروزکوه
جزئیات تعریض خیابان پیروزی/ پارک جنگلی سرخه حصار ایمن‌ شد
اعضای جدید هیأت منصفه دادگاه مطبوعات تهران معرفی شدند
ممنوع‌الورودی ناظران نهاد‌های امنیتی و نظارتی به مدیریت صندوق‌ها
ثبت‌نام پنجمین جشنواره ملی پژوهش‌های مهارت‌محور آغاز شد
تعیین تکلیف بازسازی خانه‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه در تهران