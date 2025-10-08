باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بختیاری‌زاده با اشاره به افتتاح ۶ بازار میوه و تره‌بار در روز شنبه ۱۹ مهرماه گفت: با افتتاح این بازار‌ها ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه و ۲۶۴۱ متر مربع به اعیان بازار‌های محله‌ای شهر تهران افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه محله‌های جنوب شهر رکوردار توسعه بازار‌های میوه و تره‌بار محله‌ای در این دوره مدیریت شهری هستند؛ ادامه داد: در افتتاحیه روز شنبه نیز ۲ بازار در منطقه ۱۸، یک بازار در منطقه ۱۷، یک بازار در منطقه ۲۰، یک بازار در منطقه ۲ و یک بازار نیز در منطقه ۷ به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران بیان کرد: توسعه بازار‌ها در راستای سیاست شهرداری تهران مبنی بر دسترسی آسان شهروندان به اقلام مصرفی با قیمت مناسب است و بر همین اساس توسعه کمی در کنار توسعه کیفی بازار‌ها و میادین از جمله موضوعاتی است که در دستور کار سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران قرار دارد.

وی یادآور شد: با افتتاح این ۶ بازار تعداد بازار‌ها و میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران به عدد ۳۲۱ می‌رسد و از همه مهمتر مسافت خانه تا بازار‌های محلی میوه و تره‌بار که تا کنون میانگین ۹۰۰ متر بوده را کاهش می‌دهد.

مهدی بختیاری‌زاده با بیان اینکه تمام تلاش سازمان میادین میوه و تره‌بار توسعه بازار‌های محلی در محله‌هایی است که فاقد این امکان شهری است؛ تاکید کرد: روند توسعه بازار‌های محله‌ای هر چند بستگی به تامین زمین مورد نیاز از سوی شهرداری مناطق دارد، اما تا کنون سعی کرده‌ایم تا جانمایی بازار‌های جدید بر اساس یک نقشه توزیع مناسب جغرافیایی و نیازمندی‎های مناطق برخوردار و کم برخوردار در شهر تهران باشد.

وی در ادامه گفت: این ۶ بازاری که روز شنبه به بهره‌برداری می‌رسد شامل بازار باباخان واقع در منطقه ۲۰ به مساحت ۴۷۰ متر مربع، بازار مینا به مساحت ۲۲۰ مترمربع و دستجردی به مساحت ۲۳۸ متر مربع واقع در منطقه ۱۸، بازار چند منظوره فدک به مساحت ۱۲۰۷ متر مربع واقع در منطقه ۱۷، بازار خواجه نظام‌الملک به مساحت ۲۸۹ متر مربع واقع در منطقه ۷ و بازار میوه و تره‌بار عربشاهی به مساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در منطقه ۲ است.

