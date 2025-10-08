باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عباس ابریشمی، رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، پله‌برقی و خدمات وابسته در نشست خبری با اشاره به فرارسیدن ۲۴ مهرماه، روز صنعت آسانسور گفت: بیست‌وچهارم مهر در تقویم رسمی کشور به‌عنوان روز صنعت آسانسور ثبت شده و امسال دومین کنگره ملی صنعت آسانسور برگزار می‌شود.

وی گفت: در این دوره از کنگره، دستاوردهای جدید صنعت آسانسور از جمله آسانسورهای بدون نیاز به شبکه برق و آسانسورهای خورشیدی معرفی می‌شود.

ابریشمی افزود: با توجه به بیشترین نرخ تخلفات ثبت‌شده در برخی استان‌ها، بر اساس داده‌های کمیسیون رسیدگی به شکایات، تصمیم گرفتیم سامانه شناسنامه آسانسور را راه‌اندازی کنیم تا از تخلفات و برچسب‌گذاری نادرست قطعات جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در این کنگره همچنین آموزش استانداردهای جدید، مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان، و نحوه سرویس و نگهداری صحیح آسانسور برای فعالان این حوزه برگزار خواهد شد.

رئیس اتحادیه کشوری آسانسور گفت: در کنار کنگره، نمایشگاهی از واحدهای کوچک دارای پروانه تولیدی نیز برگزار می‌شود. این واحدهای چابک توانسته‌اند دستاوردهای چشمگیری ارائه کنند که نمونه‌ای از موفقیت SME‌ها در صنعت کشور است.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی کوچک افزود: متأسفانه این واحدها از تسهیلات بانکی و سهمیه‌های دولتی بی‌بهره‌اند، در حالی که نقش مهمی در تولید ملی دارند.

ابریشمی گفت: اتحادیه کشوری آسانسور اکنون بیش از ۲۹۰۰ عضو دارد که از این میان حدود ۷۰۰ واحد تولیدی و بیش از ۱۶۰۰ واحد خدمات فنی فعال هستند.

وی تأکید کرد: بیش از ۸۰ درصد اعضای اتحادیه عملاً تولیدکننده محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: از زمان تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور در هفت سال گذشته، یکی از اهداف اصلی ما کاهش حوادث آسانسور بوده که امروز تا حد زیادی محقق شده است. اکنون آمار حوادث به نزدیک صفر رسیده و بیشتر موارد مربوط به بالابرهای غیراستاندارد و آسانسورهای قدیمی است.

رئیس اتحادیه کشوری آسانسور درباره وضعیت فعلی گفت: در کشور حدود یک‌میلیون و دویست هزار دستگاه آسانسور فعال است و روزانه بیش از ۳۵۰ میلیون سفر توسط این آسانسورها انجام می‌شود.

وی افزود: متوسط واردات قطعات آسانسور در ده سال گذشته حدود ۸۰ میلیون دلار در سال بوده، در حالی که در همین بازه زمانی سالانه حدود ۴۰ هزار دستگاه آسانسور در کشور عرضه شده است.

ابریشمی گفت: در حال حاضر موتور و گیربکس آسانسور به‌طور کامل در داخل تولید می‌شود، اما در موتورهای بدون گیربکس که از فناوری‌های جدید استفاده می‌کنند، به دلیل محدودیت در تولید مگنت‌ها، همچنان نیاز به واردات وجود دارد.

وی درباره قیمت‌گذاری آسانسور توضیح داد: قیمت مصوب واحدی برای آسانسور وجود ندارد و عوامل مختلفی چون ظرفیت، سرعت، نوع موتور، متریال کابین و هزینه نصب در قیمت نهایی مؤثرند.

او افزود: در حوزه سرویس و نگهداری آسانسور نیز تعرفه‌ها ثابت بوده و افزایش امسال متناسب با رشد حقوق کارگران اعمال شده است.

ابریشمی درباره خرابی پله‌برقی‌های مترو گفت: پله‌برقی‌های مترو در معرض تردد بالا هستند و نیاز به سرویس روزانه یا هفتگی دارند. در برخی موارد، به دلیل تعویض‌نشدن به‌موقع قطعات یا استفاده از پله‌برقی‌های مخصوص فضای داخلی در پل‌های عابر، شاهد خرابی‌های مکرر هستیم.

وی در خصوص پروژه‌های مسکن مهر نیز اظهار داشت: برخی پیمانکاران اقدام به خرید آسانسورهایی کرده‌اند که مشخصات فنی آن‌ها با مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان مطابقت ندارد و حتی قابلیت حمل ویلچر را ندارند. این آسانسورها بعضاً شش‌نفره طراحی شده‌اند و هنوز در پروژه‌ها نصب نشده‌اند.

رئیس اتحادیه کشوری آسانسور در پایان گفت: در بخش آسانسورهای کوتاه‌بر ما به ۱۰۰ درصد خودکفایی داخلی رسیده‌ایم، اما در آسانسورهای با سرعت و ارتفاع بالا همچنان بخشی از قطعات وارداتی است. با این حال، روند بومی‌سازی قطعات با تلاش همکاران در حال افزایش است.