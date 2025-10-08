باشگاه خبرنگاران جوان - سحر تاج بخش مسلمان صبح امروز در رویداد منطقه‌ای پیاده‌سازی مدیریت جامع خشکسالی که در محل این سازمان در حال برگزاری است، اظهار داشت: وضعیت خشکسالی و کم بارشی به سبب تغییر اقلیم در منطقه در کنار مدیریت نامناسب منابع آبی کشور بسیار وخیم شده و آینده پیش رو شرایط خیلی خوبی را متصور نیست.

وی افزود: شرایط آبی منطقه با تنش جدی رو‌به‌رو است و مدیریت، نقش موثری در پیشگیری از پیشرفت وضعیت موجود خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: خشکسالی و کم‌آبی تاثیرات چشمگیری در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست، مدیریت منابع آب، کشاورزی، صنعت، سلامت و بهداشت و ... دارد که منجر به پیامد‌های اقتصادی ـ اجتماعی سنگینی برای کشور‌ها می‌شود.

تاج بخش مسلمان اضافه کرد: برنامه‌های متعددی برای بهبود این وضعیت در سازمان‌های مختلف بین‌المللی از جمله کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی، سازمان جهانی هواشناسی و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و... تعریف شده که IDM هم یکی از آنها است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: امروزه افزایش دما، کاهش بارش وافزایش تبخیر-تعرق در منطقه غرب آسیا به تشدید خشکسالی‌ها منجر شده و پیامد‌های آن از جمله افزایش وقوع توفان‌های گرد و خاک سلامت و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

وی عنوان کرد: سازمان هواشناسی کشور به عنوان متولی پایش و پیش‌بینی وضع هوا و اقلیم، مسئول اجرای ستون اول از چارچوب مدیریت یکپارچه خشکسالی در ایران است و تلاش می‌کند این وظیفه را با بالاترین ظرفیت انجام دهد.

این مسئول ادامه داد: سازمان هواشناسی کشور دارای دو مرجع معتبر علمی برای کمک به تصمیم‌گیرندگان کشور در خصوص آب، اقلیم و خشکسالی شامل پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو و مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی است که در تولید محصولات مورد نیاز در حوزه کشاورزی و آب و خشکسالی کمک شایانی به کشور می‌کنند.

تاج بخش مسلمان تصریح کرد: مرکز منطقه‌ای خشکسالی در غرب آسیا در شهر تهران با تایید WMO در فاز آزمایشی مشغول به فعالیت است که به زودی جلسه‌ای با همکاران مرتبط در WMO برگزار می‌کنیم، مراحل ورود به فاز عملیاتی اجرا شود.

وی ابراز امیدواری کرد: نتایج و خروجی‌های این کارگاه دو روزه برای همه مفید و قابل استفاده باشد و راهکار‌هایی برای همکاری بیشتر در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین الملل فراهم شود.

منبع: سازمان هواشناسی