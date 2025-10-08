افزایش دما، کاهش بارش و افزایش تبخیر-تعرق در منطقه غرب آسیا به ویژه ایران به تشدید خشکسالی‌ها و افزایش وقوع توفان‌های گرد و خاک منجر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سحر تاج بخش مسلمان صبح امروز در رویداد منطقه‌ای پیاده‌سازی مدیریت جامع خشکسالی که در محل این سازمان در حال برگزاری است، اظهار داشت: وضعیت خشکسالی و کم بارشی به سبب تغییر اقلیم در منطقه در کنار مدیریت نامناسب منابع آبی کشور بسیار وخیم شده و آینده پیش رو شرایط خیلی خوبی را متصور نیست.

وی افزود: شرایط آبی منطقه با تنش جدی رو‌به‌رو است و مدیریت، نقش موثری در پیشگیری از پیشرفت وضعیت موجود خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: خشکسالی و کم‌آبی تاثیرات چشمگیری در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست، مدیریت منابع آب، کشاورزی، صنعت، سلامت و بهداشت و ... دارد که منجر به پیامد‌های اقتصادی ـ اجتماعی سنگینی برای کشور‌ها می‌شود.

تاج بخش مسلمان اضافه کرد: برنامه‌های متعددی برای بهبود این وضعیت در سازمان‌های مختلف بین‌المللی از جمله کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی، سازمان جهانی هواشناسی و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و... تعریف شده که IDM هم یکی از آنها است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: امروزه افزایش دما، کاهش بارش وافزایش تبخیر-تعرق در منطقه غرب آسیا به تشدید خشکسالی‌ها منجر شده و پیامد‌های آن از جمله افزایش وقوع توفان‌های گرد و خاک سلامت و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

وی عنوان کرد: سازمان هواشناسی کشور به عنوان متولی پایش و پیش‌بینی وضع هوا و اقلیم، مسئول اجرای ستون اول از چارچوب مدیریت یکپارچه خشکسالی در ایران است و تلاش می‌کند این وظیفه را با بالاترین ظرفیت انجام دهد. 

این مسئول ادامه داد: سازمان هواشناسی کشور دارای دو مرجع معتبر علمی برای کمک به تصمیم‌گیرندگان کشور در خصوص آب، اقلیم و خشکسالی شامل پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو و مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی است که در تولید محصولات مورد نیاز در حوزه کشاورزی و آب و خشکسالی کمک شایانی به کشور می‌کنند.

تاج بخش مسلمان تصریح کرد: مرکز منطقه‌ای خشکسالی در غرب آسیا در شهر تهران با تایید WMO در فاز آزمایشی مشغول به فعالیت است که به زودی جلسه‌ای با همکاران مرتبط در WMO برگزار می‌کنیم، مراحل ورود به فاز عملیاتی اجرا شود. 

وی ابراز امیدواری کرد: نتایج و خروجی‌های این کارگاه دو روزه برای همه مفید و قابل استفاده باشد و راهکار‌هایی برای همکاری بیشتر در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین الملل فراهم شود.

منبع: سازمان هواشناسی

برچسب ها: خشکسالی ، توفان گرد و خاک
خبرهای مرتبط
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور
رئیس دانشگاه تهران:
تصمیم‌های سخت برای نجات آب ضروری است/ امکان تکرار ماجرای دریاچه ارومیه
کشکان؛ رودخانه‌ای که از «شریان زندگی» به «زخم باز لرستان» بدل شد
چرا برای رفع معضل بارندگی، ابر‌ها پیوسته بارور نمی‌شوند؟
غمِ رود در الیگودرز؛ کِشت‌ها در عطش انتقال آب قمرود سوختند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور
تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی
برنامه وزارت صمت برای مقابله با اسنپبک اعلام شد
آغاز واردات و عرضه گوشت تازه با استفاده از ارز مبادله‌ای
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر طی دو ماه گذشته
آخرین اخبار
برنامه وزارت صمت برای مقابله با اسنپبک اعلام شد
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر طی دو ماه گذشته
تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد
آغاز واردات و عرضه گوشت تازه با استفاده از ارز مبادله‌ای
خرید ۵هزار دستگاه آسانسور برای پروژه‌های مسکن مهر بدون استانداردهای لازم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۶ مهر ماه
کشتیرانی ایران در رتبه هفدهم بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان
سازمان امور عشایر ایران نه تنها حذف نمی‌شود، بلکه باید قوی‌تر هم بشود
تصمیم‌های سخت برای نجات آب ضروری است/ امکان تکرار ماجرای دریاچه ارومیه
راه‌اندازی سامانه پایش هوشمند ملی برای تردد ناوگان جاده‌ای
غرب آسیا و ایران گرفتار تشدید خشکسالی و توفان‌های گردوخاک است
سفر ۳۵۰ میلیون روزانه با آسانسور/واردات ۸۰ میلیون دلار قطعات آسانسور
ادغام سازمان‌های موازی‌کار در کشور/ رئیس جمهور به دنبال کوچک سازی دولت است
کشف ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز در میدان پاژن
دلایل افزایش قیمت برنج پاکستانی در بازار چیست؟
مهلت تحویل خودرو‌ها بر اساس روز تقویمی تعیین شود
ناترازی در آب آشامیدنی وکشاورزی روستاییان
قد دماوند کوتاه نشده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴
کاهش نرخ بیکاری در تابستان۱۴۰۴
آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن کارکنان نیروی انتظامی
جزئیات صدور کد معاملات بورسی برای خارجی‌ها در ایران اعلام شد
دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای تصویب شد
تعمیرات ۴ فاز پارس جنوبی با موفقیت به اتمام رسید
الزام ادارات کل راه و شهرسازی به تکمیل اطلاعات در سامانه «سینام»
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟+ عکس
چرا برای رفع معضل بارندگی، ابر‌ها پیوسته بارور نمی‌شوند؟