رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دیدار با رئیس پلیس راهور فراجا بر تعامل دو نهاد برای شتاب‌گیری طرح‌های نوسازی و هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در دیدار با رئیس پلیس راهور فراجا بر تعامل سازنده دو نهاد برای شتاب گیری طرح‌های نوسازی و هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل تاکید کرد.

این دیدار که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل ایدرو با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان ناجا، نقش حمایتی پلیس راهور در طرح‌های مشترک را مهم خواند و بر استمرار روند رو به رشد نوسازی ناوگان به‌ویژه موتورسیکلت‌ها با همکاری پلیس راهور تاکید ورزید.

مقیمی با اشاره به آمار اسقاط ۱۱۵ هزار خودرو فرسوده در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: ایدرو با تمرکز بر ظرفیت‌های خود در هوشمندسازی حمل‌ونقل و ارتقای فناوری ناوگان، این تعامل را راهبردی برای تحقق اهداف ملی حمل‌ونقل ایمن و پایدار می‌داند. 

مقیمی در این دیدار تأکید کرد: همکاری با نیروی انتظامی می‌تواند به هوشمندسازی فرآیندها، از جمله نظارت بر تردد و ایمنی، شتاب بخشد.

سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور نیز در این دیدار با اشاره به آمادگی پلیس برای همکاری در حوزه نوسازی و هوشمند سازی حمل و نقل تصریح کرد: این همکاری می‌تواند به اجرای مؤثر قانون هوای پاک و طرح‌های اسقاط کمک کند، جایی که ایدرو به عنوان متولی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده، نقش محوری ایفا می‌کند.

سردار حسینی همچنین افزود: پلیس راهور در سال‌های اخیر هوشمندسازی را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است و از ابزار‌هایی مانند هوش مصنوعی و... برای رصد اطلاعات وسایل نقلیه – از گواهینامه تا معاینه فنی و بیمه – استفاده می‌کند. 
همچنین، طرح‌هایی مانند سامانه پایش هوشمند ملی برای تردد ناوگان جاده‌ای و تحول در کنترل ترافیک با فناوری خودروی متصل در حال پیگیری است.

منبع: ایدرو

برچسب ها: سازمان ایدرو ، نوسازی حمل و نقل عمومی
خبرهای مرتبط
برنامه وزارت صمت برای مقابله با اسنپبک اعلام شد
آغاز ثبت‌نام طرح ملی نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده
نوسازی و بازسازی؛ کلید بهینه‌سازی مصرف انرژی
ایدرو و سازمان صنایع هوایی برای تقویت صنعت هوایی کشور همکاری می‌کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور
تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی
برنامه وزارت صمت برای مقابله با اسنپبک اعلام شد
آغاز واردات و عرضه گوشت تازه با استفاده از ارز مبادله‌ای
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر طی دو ماه گذشته
آخرین اخبار
برنامه وزارت صمت برای مقابله با اسنپبک اعلام شد
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر طی دو ماه گذشته
تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد
آغاز واردات و عرضه گوشت تازه با استفاده از ارز مبادله‌ای
خرید ۵هزار دستگاه آسانسور برای پروژه‌های مسکن مهر بدون استانداردهای لازم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۶ مهر ماه
کشتیرانی ایران در رتبه هفدهم بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان
سازمان امور عشایر ایران نه تنها حذف نمی‌شود، بلکه باید قوی‌تر هم بشود
تصمیم‌های سخت برای نجات آب ضروری است/ امکان تکرار ماجرای دریاچه ارومیه
راه‌اندازی سامانه پایش هوشمند ملی برای تردد ناوگان جاده‌ای
غرب آسیا و ایران گرفتار تشدید خشکسالی و توفان‌های گردوخاک است
سفر ۳۵۰ میلیون روزانه با آسانسور/واردات ۸۰ میلیون دلار قطعات آسانسور
ادغام سازمان‌های موازی‌کار در کشور/ رئیس جمهور به دنبال کوچک سازی دولت است
کشف ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز در میدان پاژن
دلایل افزایش قیمت برنج پاکستانی در بازار چیست؟
مهلت تحویل خودرو‌ها بر اساس روز تقویمی تعیین شود
ناترازی در آب آشامیدنی وکشاورزی روستاییان
قد دماوند کوتاه نشده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴
کاهش نرخ بیکاری در تابستان۱۴۰۴
آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن کارکنان نیروی انتظامی
جزئیات صدور کد معاملات بورسی برای خارجی‌ها در ایران اعلام شد
دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای تصویب شد
تعمیرات ۴ فاز پارس جنوبی با موفقیت به اتمام رسید
الزام ادارات کل راه و شهرسازی به تکمیل اطلاعات در سامانه «سینام»
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟+ عکس
چرا برای رفع معضل بارندگی، ابر‌ها پیوسته بارور نمی‌شوند؟