باشگاه خبرنگاران جوان - معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در دیدار با رئیس پلیس راهور فراجا بر تعامل سازنده دو نهاد برای شتاب گیری طرح‌های نوسازی و هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل تاکید کرد.

این دیدار که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل ایدرو با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان ناجا، نقش حمایتی پلیس راهور در طرح‌های مشترک را مهم خواند و بر استمرار روند رو به رشد نوسازی ناوگان به‌ویژه موتورسیکلت‌ها با همکاری پلیس راهور تاکید ورزید.

مقیمی با اشاره به آمار اسقاط ۱۱۵ هزار خودرو فرسوده در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: ایدرو با تمرکز بر ظرفیت‌های خود در هوشمندسازی حمل‌ونقل و ارتقای فناوری ناوگان، این تعامل را راهبردی برای تحقق اهداف ملی حمل‌ونقل ایمن و پایدار می‌داند.

مقیمی در این دیدار تأکید کرد: همکاری با نیروی انتظامی می‌تواند به هوشمندسازی فرآیندها، از جمله نظارت بر تردد و ایمنی، شتاب بخشد.

سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور نیز در این دیدار با اشاره به آمادگی پلیس برای همکاری در حوزه نوسازی و هوشمند سازی حمل و نقل تصریح کرد: این همکاری می‌تواند به اجرای مؤثر قانون هوای پاک و طرح‌های اسقاط کمک کند، جایی که ایدرو به عنوان متولی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده، نقش محوری ایفا می‌کند.

سردار حسینی همچنین افزود: پلیس راهور در سال‌های اخیر هوشمندسازی را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است و از ابزار‌هایی مانند هوش مصنوعی و... برای رصد اطلاعات وسایل نقلیه – از گواهینامه تا معاینه فنی و بیمه – استفاده می‌کند.

همچنین، طرح‌هایی مانند سامانه پایش هوشمند ملی برای تردد ناوگان جاده‌ای و تحول در کنترل ترافیک با فناوری خودروی متصل در حال پیگیری است.

منبع: ایدرو