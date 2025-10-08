باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مسکو هشدار داد که در صورت تصمیم آمریکا برای تجهیز اوکراین به موشکهای «تاماهاوک»، پاسخی سخت خواهد داد. این موضع جدید نشاندهنده تشدید تنش بین دو کشور بر سر حمایت نظامی غرب از کییف است.
خبرگزاری دولتی روسیه امروز چهارشنبه گزارش داد که آندری کارتاپولوف، رئیس کمیسیون دفاع در پارلمان روسیه، گفته است که روسیه «این موشکها را به خوبی میشناسد، و میداند چگونه پرواز میکنند و چگونه میتوان آنها را ساقط کرد.»
او افزود: «کشور ما در سوریه با آنها مقابله کرده است، بنابراین چیز جدیدی در کار نیست.» وی تاکید کرد که «مشکلات تنها متوجه کسانی خواهد شد که آنها را تامین و استفاده میکنند.»
دیروز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تاکید کرد که قبل از موافقت با ارسال موشکهای «تاماهاوک» آمریکایی به اوکراین، میخواهد بداند که کییف چه برنامهای برای استفاده از آنها دارد، او در کامل ناباوری ادعا کرد که به دنبال تشدید جنگ نیست.
ترامپ در اظهاراتی در کاخ سفید توضیح داد که هنوز تصمیم نهایی در مورد تامین این موشکها را نگرفته است، اما گفت که «نوعی تصمیم گرفته است»، و افزود: «فکر میکنم میخواهم بدانم با آنها چه خواهند کرد و به کجا میخواهند بفرستند؟ فکر میکنم باید این سؤال را بپرسم».
از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در یک کلیپ ویدیویی که یکشنبه گذشته منتشر شد، گفت که تجهیز اوکراین به موشکهای «تاماهاوک» برای انجام حملات دوربُرد در عمق روسیه، به تخریب روابط بین مسکو و واشنگتن منجر خواهد شد.
همچنین، پوتین امروز اعلام کرد که کشورش در سال ۲۰۲۵ حدود ۵ هزار کیلومتر مربع از خاک اوکراین را به کنترل خود درآورده است و اشاره کرد که «مسکو ابتکار عمل استراتژیک کامل را در میدان نبرد حفظ کرده است.» بدین ترتیب، دستاوردهای روسیه در سال ۲۰۲۵ به تقریبا ۱ درصد از مساحت اوکراین میرسد. به طور کلی، مسکو کنترل حدود ۲۰ درصد از مساحت اوکراین را در اختیار دارد.
منبع: المیادین