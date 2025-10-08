زلاتان ابراهیموویچ در کنگره اتحادیه باشگاه‌های اروپا با بیان خاطره‌ای از کاپلو، سرالکس فرگوسن و یورگن کلوپ را به عنوان مربیان مورد علاقه‌اش معرفی کرد و از آرزوی قهرمانی برزیل تحت هدایت آنچلوتی در جام جهانی ۲۰۲۶ سخن گفت.

 باشگاه خبرنگاران جوان - زلاتان ابراهیموویچ در کنگره اتحادیه باشگاه‌های اروپا در رم گفت که مربیانی که بیش از همه دوست داشت در دوران حرفه‌ای‌اش با آنها کار کند، فرگوسن و کلوپ بودند. ستاره بازنشسته سوئدی امیدوار است دوستش، کارلو آنچلوتی، بتواند تیم ملی فوتبال برزیل را به قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ برساند.

صحبت درباره گذشته یوونتوس

اولین باری که نامم را در گاتزتا دلو اسپورت دیدم، روزنامه‌ای را که برای من یک نماد بود و هنوز هم هست، به یاد دارم. تازه به یوونتوس رسیده بودم و موقع صبحانه به کاپلو سلام کردم، اما او حتی سرش را از روی روزنامه بلند نکرد. او جواب نداد و این کارش به من یاد داد که چگونه احترام یک تیم را جلب کنم.

درباره سری آ

سری آ  آن زمان مهم‌ترین لیگ جهان بود و قهرمانانی که در آن بازی می‌کردند همگی ستاره بودند.

درباره فرمت جدید لیگ قهرمانان اروپا

فوق‌العاده است. حتی باشگاه‌های کوچک هم می‌توانند از آن لذت ببرند. تعداد زیاد بازی؟ بازیکنان می‌خواهند تا حد امکان بازی کنند. یک تیم ۲۵نفره امکان چرخش را فراهم می‌کند و هواداران می‌خواهند بازی‌های زیادی را تماشا کنند. تا زمانی که برنامه منطقی باشد و سلامت بازیکنان تضمین شود، اشکالی ندارد.

درباره VAR

اگر به داوران کمک می‌کند، پس خوب است. نکته کلیدی این است که از آن به طور مناسب استفاده شود و وقت زیادی تلف نشود.

درباره نقش مشاوره‌ای‌اش در میلان

من به یک تیم عالی کمک می‌کنم. البته آن آدرنالینی را که در زمان بازی داشتم به من نمی‌دهد. به همین دلیل است که هر روز به باشگاه ورزشی می‌روم، اما در این پست جدید چیز‌های زیادی یاد می‌گیرم.

مربی‌ای که بیشتر از همه دوست داشتید با او کار کنید؟

فرگوسن و کلوپ.

چه کسی جام جهانی ۲۰۲۶ را خواهد برد؟

امیدوارم دوستم آنچلوتی با برزیل به قهرمانی جهان برسد. او شور فوتبالی دارد و می‌تواند این کار را با برزیل انجام دهد.

